В РФ покажут сериал «Минута тишины» о российском предпринимателе

В основе сюжета лежит история крупного предпринимателя Валерия Королева (Евгений Цыганов). После землетрясения в исламском Наристане нашли человека с амнезией. Прежде чем станет понятно, что это один из богатейших людей России, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) придется скрываться от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и зачем прилетел в Наристан.