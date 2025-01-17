В РФ покажут сериал «Минута тишины» о российском предпринимателе

Posted 17 января, 16:08
Published 17 января, 16:08
Modified 17 января, 16:11
Updated 17 января, 16:11
Картину представили гендиректор Первого канала Константин Эрнст, автор идеи — основатель «Интерроса» Владимир Потанин, продюсер Игорь Толстунов, а также съемочная группа проекта.
«Минута тишины» — десятисерийная детективная драма, снятая по мотивам некоторых событий из мира большого бизнеса, пишет ТАСС.
В основе сюжета лежит история крупного предпринимателя Валерия Королева (Евгений Цыганов). После землетрясения в исламском Наристане нашли человека с амнезией. Прежде чем станет понятно, что это один из богатейших людей России, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) придется скрываться от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и зачем прилетел в Наристан.
Сериал снят режиссером Ильей Шеховцовым по сценарию Ильи Тилькина. В съемках также приняли участие такие актеры, как Сергей Газаров, Андрей Смирнов, Артем Ткаченко, а также Мария Мацель, Владислав Тирон, Павел Ворожцов, Роман Мадянов. Также в сериале присутствует камео известного хоккеиста Александра Овечкина.
«Минута тишины» — это история про выбор, про шанс, история человека, жизнь которого разделилась на до и после той самой «минуты тишины». Во время этих 60 секунд у главного героя, роль которого исполнил Евгений Цыганов, происходит радикальное изменение его привычной системы ценностей, рассказал режиссер Илья Шеховцов.
«В первую очередь это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», — говорит Евгений Цыганов.
Актер Сергей Газаров указал, что люди чаще обращают внимание на исключения на нижнем слое восприятия, а в целом мир финансов подразумевает действия и развитие. И именно реальный верхний слой бизнесменов хотели показать публике авторы фильма.
«Я всегда считал, что предприниматель в России — профессия недооцененная. Наряду с врачами, учителями, металлургами и космонавтами в наши дни российские предприниматели вносят свой весомый вклад в развитие страны, создают новые рабочие места и новые возможности для людей труда, способствуют конкурентному росту их зарплат, предоставляют новые социальные лифты», — заявил Владимир Потанин, говоря об идее сериала.
На премьере сериала побывали Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Арина Шарапова, Наталья Швец, Ангелина Поплавская, Дмитрий Муляр, Аристарх Венес, Анастасия Орлова, Софья Эрнст.