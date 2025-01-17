В Башкирии дочь ищет свою кровную маму после смерти удочеривших ее родителей

Это было в 90-е годы. Кто знает, как сложилась бы судьба, если бы тогда материнское сердце не дрогнуло, и Татьяна уже тогда узнала, кто родил ее на свет. Можно лишь надеяться, что рассмотрев эти фотографии, кто-то сможет помочь Татьяне информацией. Сообщите в редакцию, если вы вдруг знаете что-то об этой истории.