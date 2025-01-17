В Башкирии дочь ищет свою кровную маму после смерти удочеривших ее родителей

Posted 17 января, 10:14
Published 17 января, 10:14
Modified 17 января, 10:52
Updated 17 января, 10:52
Татьяна Галанова похоронила своего отца в мае 2024 года, а через несколько месяцев ее тетя из Анапы проговорилась ей, что она – приемная дочь. Тогда Татьяна позвонила подруге своей семьи Людмиле и попросила ее рассказать то, что она знает. Людмила призналась, что она знает о ее удочерении.
— 22 декабря ее отцу должно было исполниться 88 лет, а перед этим она мне позвонила, и я была шокирована, что мне пришлось рассказать, что она мне этот вопрос задала. Я до последнего думала, что она так и не знает, — рассказала Mkset Людмила.
По словам Людмилы, она впервые увидела 4-месячную Таню на дне рождения удочерившей ее мамы, Тамары Петровны. Ей тогда исполнилось 40 лет.
— Мы когда с мужем в гости пришли, конечно, удивились, — вспоминает Людмила. — Во-первых, ребенок уже большой был. У нас тогда уже двое детей было, и мы знали, как выглядит новорожденный. И они не скрывали, они сразу сказали, что «Тамара Петровна себе подарок сделала на день рождения». Взяли ребенка из дома малютки, кажется, сейчас точно это не помню, потому что время-то прошло, представляете, уже около 50 лет.
Посоветовала взять именно этого малыша старшая сестра Тамары Петровны Таисия. Она знала семью, в которой родилась Татьяна.
— У старшей сестры кто-то был знакомый, и она посоветовала им взять именно этого ребенка, потому что мать, которая оставила этого ребенка — из хорошей, зажиточной семьи — продолжает рассказ Людмила. — Этой девушке отец запретил забирать ребенка из роддома. Вроде бы эта девушка училась в Уфе и подружилась с парнем из какой-то глухой деревни, из бедной семьи. А у них зажиточная семья была, мусульманская. Отец не разрешил им пожениться, и ребенка тогда оставили, не забрали. А Тамара Петровна ее и взяла, в 4-месячном возрасте.
Когда Татьяна узнала, что у нее есть вторая мама, она решила ее найти. Поиски пока завершились неудачей.
— В опеке мне сразу отказали, и в ЗАГСе должны отказать, поскольку родители не давали согласия на разглашение, то там не могут нарушать закон, защищающий тайну усыновления, — поделилась с Mkset Татьяна. — Хотела обратиться нв НТВ, в программу «Жди меня», но там требуют какие-то данные, которых у меня просто нет.
Если посмотреть Семейный кодекс, то там содержится запрет на разглашение тайны усыновления, если на то нет согласия усыновителей. Сами понимаете, умершие родители Татьяны не могут сейчас дать никакого письменного согласия. Получается, что на этом история и должна закончиться?
Опрошенные нами юристы сказали, что шанс найти родную мать все-таки есть. Сведения о ребенке могли сохраниться в роддоме или Доме малютки, но добиваться их придется скорее всего через суд.
Юрист Виталий Буркин рассказал Mkset о решении Конституционного суда России по похожему случаю. В суд обратились жена и сын мужчины, который был в малолетнем возрасте усыновлен по прибытии в СССР из Испании. Суд состоялся 16 июня 2015 года. В постановлении суда говорится, что нарушено право граждан на информацию о своем происхождении и что пока в федеральном законодательстве нет четко прописанного механизма, как раскрыть тайну усыновления после смерти усыновителей и самого усыновленного.
— Налицо правовой пробел, — считает Виталий Буркин. — Но это не исключает возможности через суд добиться раскрытия информации о своем происхождении.
Мама Татьяны Галановой, Тамара Петровна, так и не рассказала ей правду, хотя был момент, когда она сама начала поиски ее биологической мамы, и даже нашла ее дом, рассказала Mkset знакомая семьи Галановых Людмила.
— Она мне сказала, что она нашла родных, — призналась Людмила. — Это был частный дом, в старой части Уфы. Она не рассказала подробности, только сказала, что она пошла по найденному адресу, подошла к этому дому, но зайти так и не решилась.
Это было в 90-е годы. Кто знает, как сложилась бы судьба, если бы тогда материнское сердце не дрогнуло, и Татьяна уже тогда узнала, кто родил ее на свет. Можно лишь надеяться, что рассмотрев эти фотографии, кто-то сможет помочь Татьяне информацией. Сообщите в редакцию, если вы вдруг знаете что-то об этой истории.