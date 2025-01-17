Уфимцы не хотят на Черное море

Posted 17 января, 18:54
Published 17 января, 18:54
Modified 17 января, 18:56
Updated 17 января, 18:56
Поводом для дискуссии в одном из городских пабликов Vk стал вопрос пользователя из Уфы о том, стоит ли рассматривать для отдыха Чёрное море с ребёнком, если хочется летнего отдыха без сильного удара по кошельку.
Так, один из пользователей предложил как вариант бюджетного отдыха курорты Абхазии. Ещё один уфимец подсказал вариант ещё более скромного отдыха.
— Поезжайте в Калининградскую область. Был там в 2021 г. в июне–июле. Отдыхал в Зеленоградске, ездил на экскурсии в Солнечногорск и Калининград. На пляжах Куршской косы было малолюдно.
Другая уфимка предостерегла семью от поездки, указав на экологическую катастрофу из-за разлива мазута с российских танкеров. Напомним, судна потерпели крушение в декабре 2024 года, в результате на дне моря оказалось 5 тыс. тонн мазута.
— Все здравомыслящие люди туда не сунутся ещё лет пять. Это экологическая катастрофа побережья, я в шоке, что власти ничего не делают.
Ранее Mkset освещал громкий скандал с массовым отравлением туристов на одном из башкортостанских курортов.