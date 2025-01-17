mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 09:25

Published 17 января, 09:25

Modified 17 января, 09:36

Updated 17 января, 09:36

Уфимцы месяц работали бесплатно

Уфимцы месяц работали бесплатно

17 января 2025, 09:25
Фото: 1MI.
Более двух миллионов рублей долга по зарплате выплатили уфимским работникам после вмешательства прокуратуры, сообщает в пятницу, 17 января, надзорный орган.

В Уфе сотрудники научно-производственной фирмы «Лаборатория энергетики и автоматизации» столкнулись с невыплатой зарплаты. Целый октябрь 2024 года 184 человека трудились, не получая при этом ни копейки. Более двух миллионов рублей «зависло» где-то между счетами фирмы и кошельками сотрудников.

Проблема не осталась незамеченной. Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку, выявив серьёзное нарушение трудового законодательства. Чтобы восстановить справедливость, работодателю было вынесено представление. Кроме того, на фирму завели административное дело за невыплату зарплаты.

И вот, после вмешательства прокуратуры, задолженность перед работниками была полностью погашена. Все честно заработанные деньги поступили на счета сотрудников.

Рабочие потеряли по ₽8000 в зарплате в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии задолженность перед сотрудниками предприятие погасило только после внимания со стороны прокуратуры Салавата.

Читайте также:
Крупного должника из Башкирии объявили в розыскВодитель умер при получении нового автобусаУфимские школы проверили из-за жалоб на питание
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Прокуратура Башкортостана#Башкортостан#Долги#Россия#Зарплата#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Зарплаты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Права рабочих#Невыплата зарплаты#Сотрудники#Работодатели#Долг#Невы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика