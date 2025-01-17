Уфимцы месяц работали бесплатно

Posted 17 января, 09:25
Published 17 января, 09:25
Modified 17 января, 09:36
Updated 17 января, 09:36
В Уфе сотрудники научно-производственной фирмы «Лаборатория энергетики и автоматизации» столкнулись с невыплатой зарплаты. Целый октябрь 2024 года 184 человека трудились, не получая при этом ни копейки. Более двух миллионов рублей «зависло» где-то между счетами фирмы и кошельками сотрудников.
Проблема не осталась незамеченной. Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку, выявив серьёзное нарушение трудового законодательства. Чтобы восстановить справедливость, работодателю было вынесено представление. Кроме того, на фирму завели административное дело за невыплату зарплаты.
И вот, после вмешательства прокуратуры, задолженность перед работниками была полностью погашена. Все честно заработанные деньги поступили на счета сотрудников.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии задолженность перед сотрудниками предприятие погасило только после внимания со стороны прокуратуры Салавата.