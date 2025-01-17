Уфимцы месяц работали бесплатно

В Уфе сотрудники научно-производственной фирмы «Лаборатория энергетики и автоматизации» столкнулись с невыплатой зарплаты. Целый октябрь 2024 года 184 человека трудились, не получая при этом ни копейки. Более двух миллионов рублей «зависло» где-то между счетами фирмы и кошельками сотрудников.