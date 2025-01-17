Уфимцев просят меньше есть

Эксперты отметили, что похудение на 5-10% может значительно улучшить здоровье: это снижает общую смертность на 20%, а также риск диабета на и симптомы стенокардии. Врачи рекомендуют придерживаться рационального питание со снижением калорийности рациона до 1500-1800 ккал в день. Важный аспект — питание было сбалансированным: 25% рациона должны составлять белки, 20% — жиры и 55% — углеводы.