Posted 17 января, 10:24
Published 17 января, 10:24
Modified 17 января, 10:34
Updated 17 января, 10:34
Ожирение — одна из самых серьезных проблем современности, признанная мировой неинфекционной эпидемией. Особенно часто с ожирением сталкиваются жители развитых стран, где процветает переедание.
Жители Башкирии и Уфы, страдающие от лишнего веса, сталкиваются ещё с множеством проблем со здоровьем: онкология, диабет, заболевание сердца. Дети с избыточным весом испытывают трудности с дыханием, подвергаются повышенному риску переломов, гипертонии и психологическим проблемам, а в будущем — инвалидностям и преждевременной смерти.
Эксперты отметили, что похудение на 5-10% может значительно улучшить здоровье: это снижает общую смертность на 20%, а также риск диабета на и симптомы стенокардии. Врачи рекомендуют придерживаться рационального питание со снижением калорийности рациона до 1500-1800 ккал в день. Важный аспект — питание было сбалансированным: 25% рациона должны составлять белки, 20% — жиры и 55% — углеводы.