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Posted 17 января, 10:24

Published 17 января, 10:24

Modified 17 января, 10:34

Updated 17 января, 10:34

Жители Башкирии подвержены ожирению

Уфимцев просят меньше есть

17 января 2025, 10:24
Фото: mkset.ru.

Жители Башкирии подвержены ожирению

Контролировать количество потребляемых калорий во избежание ожирения во избежание ожирения призвали Минздраве Республики Башкортостан в пятницу, 17 января.

Ожирение — одна из самых серьезных проблем современности, признанная мировой неинфекционной эпидемией. Особенно часто с ожирением сталкиваются жители развитых стран, где процветает переедание.

Жители Башкирии и Уфы, страдающие от лишнего веса, сталкиваются ещё с множеством проблем со здоровьем: онкология, диабет, заболевание сердца. Дети с избыточным весом испытывают трудности с дыханием, подвергаются повышенному риску переломов, гипертонии и психологическим проблемам, а в будущем — инвалидностям и преждевременной смерти.

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Эксперты отметили, что похудение на 5-10% может значительно улучшить здоровье: это снижает общую смертность на 20%, а также риск диабета на и симптомы стенокардии. Врачи рекомендуют придерживаться рационального питание со снижением калорийности рациона до 1500-1800 ккал в день. Важный аспект — питание было сбалансированным: 25% рациона должны составлять белки, 20% — жиры и 55% — углеводы.

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Ранее Mkset рассказал, как отказ от жирной и соленой еды влияет на самочувствие уфимцев.

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