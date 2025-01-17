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Posted 16 января, 21:16

Published 16 января, 21:16

Modified 16 января, 21:18

Updated 16 января, 21:18

Уфимец пополнил список 2% лучших учёных

Уфимский физик стал лучшим учёным мира

16 января 2025, 21:16
Фото: пресс-служба правительства РБ.

Уфимец пополнил список 2% лучших учёных

Участником топ-10 ведущих российских исследователей, составленных Стэнфордским университетом, вошёл Руслан Валиев, профессор Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), соответствующий список был опубликован в четверг, 16 января, на ресурсе Top 2% scientists.

Описание рейтинга гласит, что работа Валиева имеет важное значение в «разработке более прочных и эффективных материалов для различных отраслей промышленности». В списке он занимает пятое место.

Рейтинг составлялся в рамках проекта о 2% лучших учёных мира по версии Стэнфордского университета и научного издательского дома Elsevier.

Валиев является доктором физико-математических наук. Учёный возглавляет Научно-исследовательский институт физики перспективных материалов.

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Ранее Mkset рассказывал о студентах УУНиТ, получивших гранты на ₽1 млн для реализации своих стартапов.

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