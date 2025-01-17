Уфимский физик стал лучшим учёным мира

Posted 16 января, 21:16
Published 16 января, 21:16
Modified 16 января, 21:18
Updated 16 января, 21:18
Описание рейтинга гласит, что работа Валиева имеет важное значение в «разработке более прочных и эффективных материалов для различных отраслей промышленности». В списке он занимает пятое место.
Рейтинг составлялся в рамках проекта о 2% лучших учёных мира по версии Стэнфордского университета и научного издательского дома Elsevier.
Валиев является доктором физико-математических наук. Учёный возглавляет Научно-исследовательский институт физики перспективных материалов.
Ранее Mkset рассказывал о студентах УУНиТ, получивших гранты на ₽1 млн для реализации своих стартапов.