Уфимский алкоголик приютил наркоманов и пошёл по статье

Как установил суд, слишком предприимчивый уфимец, пристрастный к алкогольным напиткам, решил пойти на выгодную сделку. Уфимец с февраля по март приютил у себя в квартире в центре Уфы наркоманов. В обмен на предоставление жилплощади уфимец получал спиртные презенты от своих арендаторов.