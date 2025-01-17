Уфимский алкоголик приютил наркоманов и пошёл по статье

Posted 17 января, 09:40
Published 17 января, 09:40
Modified 17 января, 09:59
Updated 17 января, 09:59
Как установил суд, слишком предприимчивый уфимец, пристрастный к алкогольным напиткам, решил пойти на выгодную сделку. Уфимец с февраля по март приютил у себя в квартире в центре Уфы наркоманов. В обмен на предоставление жилплощади уфимец получал спиртные презенты от своих арендаторов.
Однако в правоохранительных органах такое соседство не оценили. Против уфимца возбудили уголовное дело за систематическое предоставление помещения для потребления наркотиков. Ранее судимый уфимец свою вину признал. Суд отправил его в колонию сроком на полтора года.
Ранее Mkset рассказал о скандальном уголовном деле в Башкирии: влюбленная парочка закопала мусорные макеты с расчлененными останками убитого в заснеженном лесу.