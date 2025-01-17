mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 09:40

Published 17 января, 09:40

Modified 17 января, 09:59

Updated 17 января, 09:59

В Уфе ликвидировали наркопритон

Уфимский алкоголик приютил наркоманов и пошёл по статье

17 января 2025, 09:40
Фото: 1MI.

В Уфе ликвидировали наркопритон

Уфимского алкоголика отправили в колонию за организацию наркопритона у себя дома, сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 17 января.

Как установил суд, слишком предприимчивый уфимец, пристрастный к алкогольным напиткам, решил пойти на выгодную сделку. Уфимец с февраля по март приютил у себя в квартире в центре Уфы наркоманов. В обмен на предоставление жилплощади уфимец получал спиртные презенты от своих арендаторов.

Однако в правоохранительных органах такое соседство не оценили. Против уфимца возбудили уголовное дело за систематическое предоставление помещения для потребления наркотиков. Ранее судимый уфимец свою вину признал. Суд отправил его в колонию сроком на полтора года.

Тащили вместе по лестнице: стали известны подробности дела уфимского расчленителя
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал о скандальном уголовном деле в Башкирии: влюбленная парочка закопала мусорные макеты с расчлененными останками убитого в заснеженном лесу.

Читайте также:
Администрация Путина будет разбираться в романе уфимских студентовУголовник построил наркоимперию в БашкирииЭкс-чиновница отсидится дома за превышение полномочий
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Наркотики#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Наркотические средства#Наркопритон#Алкоголик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика