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Posted 17 января, 08:17

Published 17 января, 08:17

Modified 17 января, 08:42

Updated 17 января, 08:42

Уфимские школы проверили из-за жалоб на питание

Уфимские школы проверили из-за жалоб на питание

17 января 2025, 08:17
Фото: tg/Антон Тарасов.
Глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов решил провести рейд по школьным столовым района, сообщил чиновник в своем канале в пятницу, 17 января.

Всего в Октябрьском районе расположено 23 школы, райглава Тарасов пообещал проверить качество питание опытным путем в каждой из них. Гастрономическое путешествие глава района начал со школы №159.

Фото: tg/Антон Тарасов

Вопрос питания, как отметил Тарасов, стоит достаточно остро среди молодого поколения. Ребятишки зачастую предпочитают вредные для здоровья перекусы всухомятку. Однако обед в школе №159 удовлетворил чиновника. Главные критики — ученики — тоже оказались довольны меню школьной столовой.

Тарасов пообещал продолжить гастрономическое путешествие по школьным столовым. Несомненно, желудок каждого ученика Октябрьского района Уфы будет в безопасности.

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