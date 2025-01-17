Уфимские школы проверили из-за жалоб на питание

Posted 17 января, 08:17
Published 17 января, 08:17
Modified 17 января, 08:42
Updated 17 января, 08:42
Всего в Октябрьском районе расположено 23 школы, райглава Тарасов пообещал проверить качество питание опытным путем в каждой из них. Гастрономическое путешествие глава района начал со школы №159.
Вопрос питания, как отметил Тарасов, стоит достаточно остро среди молодого поколения. Ребятишки зачастую предпочитают вредные для здоровья перекусы всухомятку. Однако обед в школе №159 удовлетворил чиновника. Главные критики — ученики — тоже оказались довольны меню школьной столовой.
Тарасов пообещал продолжить гастрономическое путешествие по школьным столовым. Несомненно, желудок каждого ученика Октябрьского района Уфы будет в безопасности.