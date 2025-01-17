Шакшинский мост внезапно закроют в Уфе

Напомним, что в прошлом году движение по путепроводу было полностью перекрыто из-за ремонта моста, что вызвало огромные трудности для уфимцев. В конце декабря 2024 года глава республики Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев торжественно открыли отреставрированный мост. Власти обещали, что движение больше перекрывать не будут, однако, видимо, что-то пошло не по плану.