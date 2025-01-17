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Posted 17 января, 11:15

Published 17 января, 11:15

Modified 17 января, 11:41

Updated 17 января, 11:41

Шакшинский мост перероют в субботу

Шакшинский мост внезапно закроют в Уфе

17 января 2025, 11:15
Фото: Администрация Уфы.

Шакшинский мост перероют в субботу

Сюжет
Радий Хабиров
Власти предупредили, что движение по Шакшинскому мосту вновь окажется закрыто, сообщили в администрации Уфы в пятницу, 17 января.

Уфимцев просят планировать свои поездки с учетом новых ограничений на Шакшинском мосту. С 18 по 31 января движение по крайним правым полосам будет перекрываться с 9:00 до 17:00, а также с 20:00 до 6:00.

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Напомним, что в прошлом году движение по путепроводу было полностью перекрыто из-за ремонта моста, что вызвало огромные трудности для уфимцев. В конце декабря 2024 года глава республики Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев торжественно открыли отреставрированный мост. Власти обещали, что движение больше перекрывать не будут, однако, видимо, что-то пошло не по плану.

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Ранее Mkset рассказал, что уфимские инспекторы с мигалками ловили «гостя из ада».

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