Сбер обновил 23 офиса в городах и селах Республики Башкортостан

Posted 17 января, 06:50
Published 17 января, 06:50
Modified 17 января, 06:52
Updated 17 января, 06:52
В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.
В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний — партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.
Ещё одна новинка: в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, и даже примерить заказанную через маркетплейс одежду.
— В ходе модернизации офисы Сбера становятся максимально комфортными и функциональными для наших клиентов. Здесь можно получить не только традиционные финансовые услуги — оплатить услуги ЖКХ или снять денежные средства, но и приобрести умные устройства компаний-партнеров, получить или отправить посылку, настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь и многое другое. Кроме того, в прошедшем году мы открыли первый в Республике Башкортостан флагманский офис по исламскому финансированию, в котором каждый желающий может получить финансовые услуги, соответствующие нормам шариата. И в текущем году мы продолжим и дальше проводить обновление офисов Сбера, потому что получаем позитивную обратную связь от наших клиентов, — прокомментировал Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
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