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Posted 17 января, 06:50

Published 17 января, 06:50

Modified 17 января, 06:52

Updated 17 января, 06:52

Сбер обновил 23 офиса в городах и селах Республики Башкортостан

Сбер обновил 23 офиса в городах и селах Республики Башкортостан

17 января 2025, 06:50
Фото: 1MI.
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В 2024 году Сбер модернизировал 23 отделения в Республике Башкортостан. Обновленные офисы появились в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Мелеузе, Янауле, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Учалах и в других муниципалитетах.

В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.

В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний — партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.

Ещё одна новинка: в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, и даже примерить заказанную через маркетплейс одежду.

— В ходе модернизации офисы Сбера становятся максимально комфортными и функциональными для наших клиентов. Здесь можно получить не только традиционные финансовые услуги — оплатить услуги ЖКХ или снять денежные средства, но и приобрести умные устройства компаний-партнеров, получить или отправить посылку, настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь и многое другое. Кроме того, в прошедшем году мы открыли первый в Республике Башкортостан флагманский офис по исламскому финансированию, в котором каждый желающий может получить финансовые услуги, соответствующие нормам шариата. И в текущем году мы продолжим и дальше проводить обновление офисов Сбера, потому что получаем позитивную обратную связь от наших клиентов, — прокомментировал Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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