Сбер обновил 23 офиса в городах и селах Республики Башкортостан

В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний — партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.