Путин назначил судей в Башкирии

Владимир Путин своим указом от 16 января 2025 года произвел ряд кадровых перестановок в судейских органах Башкортостана. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, на шестилетний срок полномочий назначены новые председатели и заместители председателей районных и городских судов, а также судьи Верховного Суда РБ.