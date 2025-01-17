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Posted 17 января, 07:48

Published 17 января, 07:48

Modified 17 января, 08:11

Updated 17 января, 08:11

Путин назначил судей в Башкирии

Путин назначил судей в Башкирии

17 января 2025, 07:48
Фото: Kremlin.ru.
Президент России Владимир Путин подписал указ о новых назначениях в судейской системе региона, сообщает в пятницу, 17 января, Верховный суд Республики Башкортостан.

Владимир Путин своим указом от 16 января 2025 года произвел ряд кадровых перестановок в судейских органах Башкортостана. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, на шестилетний срок полномочий назначены новые председатели и заместители председателей районных и городских судов, а также судьи Верховного Суда РБ.

Так, председателем Калининского районного суда Уфы стал Яков Серов, а Стерлитамакский городской суд возглавит Анастасия Борисова. Должность заместителя председателя Уфимского районного суда займет Лиана Гареева. Кроме того, судьями Верховного Суда Республики Башкортостан назначены Зинаида Подынь и Елена Саенко. А в Давлекановском районном суде судьей станет Элина Мухаметгалеева.

Как ранее сообщал Mkset, Владимир Путин подписал указ о призыве в 2025 году на военные сборы пребывающих в запасе.

Путин подписал указ о призыве
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