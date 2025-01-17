Путин назначил судей в Башкирии

Posted 17 января, 07:48
Published 17 января, 07:48
Modified 17 января, 08:11
Updated 17 января, 08:11
Владимир Путин своим указом от 16 января 2025 года произвел ряд кадровых перестановок в судейских органах Башкортостана. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, на шестилетний срок полномочий назначены новые председатели и заместители председателей районных и городских судов, а также судьи Верховного Суда РБ.
Так, председателем Калининского районного суда Уфы стал Яков Серов, а Стерлитамакский городской суд возглавит Анастасия Борисова. Должность заместителя председателя Уфимского районного суда займет Лиана Гареева. Кроме того, судьями Верховного Суда Республики Башкортостан назначены Зинаида Подынь и Елена Саенко. А в Давлекановском районном суде судьей станет Элина Мухаметгалеева.
Как ранее сообщал Mkset, Владимир Путин подписал указ о призыве в 2025 году на военные сборы пребывающих в запасе.