Погода на выходные в Уфе

Posted 16 января, 22:28
Published 16 января, 22:28
Modified 16 января, 22:30
Updated 16 января, 22:30
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«Ну и погода»: В субботу, 18 января, -13°C… -14°C ночью и -10°C… -11°C днём. В воскресенье, 19 января, -9°C… -10°C ночью и -5°C… -7°C днём.
Ранее Mkset называл адреса крещенских купелей в Уфе. Напомним, православные христа в воскресенье, 19 января, отмечают Крещение Господне — в этот день ежегодно проходят народные гуляния с окунанием в прорубь.