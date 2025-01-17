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Posted 16 января, 22:28

Published 16 января, 22:28

Modified 16 января, 22:30

Updated 16 января, 22:30

В Уфе потеплеет на Крещение

Погода на выходные в Уфе

16 января 2025, 22:28
Фото: mkset.ru.

В Уфе потеплеет на Крещение

Уик-энд 18–19 января может отметиться умеренным «минусом», гласят данные сервисов прогнозов погоды.

Яндекс.Погода: В субботу, 18 января, -7°C днём и ночью. В воскресенье, 19 января, -3°C. Пасмурно.

Gismeteo: В субботу, 18 января, -14°C… -13°C ночью и -10°C днём. В воскресенье, 19 января, -10°C… -8°C ночью и -5°C… -6°C днём.

WorldWeather: В субботу, 18 января, -16°C ночью и -10°C днём. В воскресенье, 19 января, -8°C ночью и -3°C днём.

Рамблер: В субботу, 18 января, -14°C ночью и -11°C днём. В воскресенье, 19 января, -8°C ночью и -5°C днём.

«Ну и погода»: В субботу, 18 января, -13°C… -14°C ночью и -10°C… -11°C днём. В воскресенье, 19 января, -9°C… -10°C ночью и -5°C… -7°C днём.

Крещенских купелей в Уфе будет меньше обычного
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Ранее Mkset называл адреса крещенских купелей в Уфе. Напомним, православные христа в воскресенье, 19 января, отмечают Крещение Господне — в этот день ежегодно проходят народные гуляния с окунанием в прорубь.

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