«Почта России» и РЖД увеличивают сеть почтовых контейнерных поездов

Соглашение включает в себя внедрение современных технологий и расширение маршрутов перевозок по ключевым направлениям. Одной из основных задач на 2025 год является массовое применение технологии «грузовой конструктор». Она позволяет быстро отсоединять и присоединять платформы с контейнерами на крупных станциях в процессе движения поездов, что значительно ускоряет доставку как почтовых, так и коммерческих грузов. Все поезда будут двигаться по специально разработанному расписанию, пишет издание newizv.ru.