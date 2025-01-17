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Posted 17 января, 18:07

Published 17 января, 18:07

Modified 17 января, 18:07

Updated 17 января, 18:07

«Почта России» и РЖД увеличивают сеть почтовых контейнерных поездов

«Почта России» и РЖД увеличивают сеть почтовых контейнерных поездов

17 января 2025, 18:07
Фото: Аркадий Шаповалов, пресс-служба РЖД.
Генеральные директора «Почты России» Михаил Волков и ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали соглашение о совместной работе, целью которого является развитие контейнерных перевозок почты и сборных грузов.

Соглашение включает в себя внедрение современных технологий и расширение маршрутов перевозок по ключевым направлениям. Одной из основных задач на 2025 год является массовое применение технологии «грузовой конструктор». Она позволяет быстро отсоединять и присоединять платформы с контейнерами на крупных станциях в процессе движения поездов, что значительно ускоряет доставку как почтовых, так и коммерческих грузов. Все поезда будут двигаться по специально разработанному расписанию, пишет издание newizv.ru.

Новые маршруты будут охватывать направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие. Кроме этого, предполагается запуск международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.

По информации Михаила Волкова, сотрудничество с РЖД дало возможность значительно развить железнодорожные почтовые перевозки. В сентябре 2024 года был запущен новый проект, направленный на ускорение логистики сборных грузов с Дальнего Востока.

«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — сказал Михаил Волков.

В 2023 году был создан совместный проектный офис, который разработал свыше 20 инициатив, включая запуск новых трансграничных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузов и введение цифровых платформ для удобства клиентов.

Одним из показательных успехов стал запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между Хуньчунем и российскими городами — Владивостоком и Новосибирском. Кроме того, в 2024 году компании начали предоставлять услугу доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву с использованием почтовых вагонов.

Олег Белозеров отметил, что обе организации располагают уникальными ресурсами. Он подчеркнул, что совместное использование возможностей компаний может привести к значительному мультипликативному эффекту. При этом все взаимодействие организовано на основе самых современных цифровых технологий.

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