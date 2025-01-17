Они прячутся от вас: самые грязные уголки вашего дома, куда вы не заглядывали

Чистота в доме — это не только уют и порядок, но и вопрос здоровья. Однако не все загрязнения заметны сразу. На первый взгляд безобидные поверхности могут стать настоящими «инкубаторами» для микробов. А ведь пренебрежение гигиеной может привести к проблемам: от аллергий до более серьезных заболеваний.