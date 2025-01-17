Они будут лежать вместе с вами — ТОП-5 ленивых пород собак

Posted 17 января, 09:00
Published 17 января, 09:00
Modified 17 января, 09:00
Updated 17 января, 09:00
Вопрос о том, существует ли понятие «ленивая порода собак», часто обсуждается кинологами и владельцами.
— Каждая собака уникальна, и даже у представителей спокойных пород могут быть активные и игривые особи. Но есть породы, для которых низкая активность — это часть их природы, — поясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Ленивые собаки обычно имеют невысокую потребность в физических нагрузках, предпочитают короткие прогулки и не стремятся к постоянным играм. Это делает их отличным выбором для людей, которые ценят спокойный ритм жизни. Однако даже таким питомцам нужен уход и внимание.
Английские бульдоги — мастера отдыха. Эти собаки любят проводить время дома, свернувшись на мягком диване. Прогулки им тоже нужны, но скорее в виде спокойного моциона, а не активного бега. Цена щенка этой породы начинается от 70 тысяч рублей.
Важно помнить, что у английских бульдогов есть склонность к ожирению, поэтому их рацион нужно тщательно контролировать. Также порода требует регулярного ухода за складками на коже, чтобы избежать воспалений.
Несмотря на охотничье прошлое, бассет-хаунды обожают ленивое времяпрепровождение. Им нравится валяться рядом с хозяином или наблюдать за происходящим с дивана. Стоимость щенка составляет от 50 до 80 тысяч рублей.
Эти собаки дружелюбны и прекрасно ладят с детьми, но требуют внимания к своим ушам. Из-за их длины они подвержены инфекциям, поэтому регулярная чистка обязательна.
Пекинес — настоящая находка для любителей спокойных домашних животных. Эти миниатюрные аристократы скорее выберут наблюдение за миром из уютного уголка, чем активные игры. Цена щенка начинается от 40 тысяч рублей.
Пекинесы нуждаются в регулярном уходе за шерстью, чтобы избежать спутывания. Также важно следить за состоянием глаз и дыхательной системы — порода склонна к проблемам из-за короткой морды.
Шарпеи известны своей милой внешностью и независимым характером. Эти собаки не требуют интенсивных нагрузок и предпочитают умеренные прогулки. Стоимость щенка варьируется от 50 до 100 тысяч рублей.
Однако шарпеи требуют тщательного ухода за кожными складками. Регулярная чистка и профилактика воспалений — важная часть заботы о здоровье питомца.
Ши-тцу — это идеальные собаки-компаньоны. Они уравновешенные и ласковые, легко адаптируются к ритму жизни владельца. Щенок ши-тцу обойдётся в 40–70 тысяч рублей.
Шерсть ши-тцу требует внимания: регулярное расчёсывание предотвратит образование колтунов. Также важно обеспечить питомцу комфортные условия, так как они плохо переносят жару.
Даже представители «ленивых» пород нуждаются в уходе и внимании. Простые правила помогут сохранить их здоровье:
Прежде чем остановиться на «ленивой» породе, стоит оценить свой образ жизни. Если нет времени на долгие прогулки и активные игры, лучше выбрать питомца с низким уровнем активности. Но это не освобождает от ответственности: каждой собаке нужны внимание, забота и любовь.
— Спокойные собаки — отличный выбор для тех, кто ищет верного друга, но не готов к постоянным физическим нагрузкам. Главное — подходить к выбору питомца осознанно и помнить, что это не игрушка, а живое существо, — комментирует Владимир Голубев.
Собака любой породы способна стать отличным другом. Главное — найти подходящего именно вам компаньона, который будет комфортно чувствовать себя рядом и разделять ваш ритм жизни.
Ранее эксперты рассказали, как легко чистить зубы собак.