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Posted 17 января, 09:00

Published 17 января, 09:00

Modified 17 января, 09:00

Updated 17 января, 09:00

Они будут лежать вместе с вами — ТОП-5 ленивых пород собак

Они будут лежать вместе с вами — ТОП-5 ленивых пород собак

17 января 2025, 09:00
Фото: Изображение Midjourney. Они будут лежать вместе с вами — ТОП-5 ленивых пород собак
Некоторые мечтают завести собаку, но боятся, что энергичный питомец будет требовать слишком много внимания и активных прогулок. Но среди собак есть настоящие домоседы, которым важнее уютная лежанка, чем длинные забеги. В этом материале рассказываем, какие породы лучше всего подходят для лежебок.

Вопрос о том, существует ли понятие «ленивая порода собак», часто обсуждается кинологами и владельцами.

— Каждая собака уникальна, и даже у представителей спокойных пород могут быть активные и игривые особи. Но есть породы, для которых низкая активность — это часть их природы, — поясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ленивые собаки обычно имеют невысокую потребность в физических нагрузках, предпочитают короткие прогулки и не стремятся к постоянным играм. Это делает их отличным выбором для людей, которые ценят спокойный ритм жизни. Однако даже таким питомцам нужен уход и внимание.

ТОП-5 ленивых пород собак

1. Английский бульдог

Английские бульдоги — мастера отдыха. Эти собаки любят проводить время дома, свернувшись на мягком диване. Прогулки им тоже нужны, но скорее в виде спокойного моциона, а не активного бега. Цена щенка этой породы начинается от 70 тысяч рублей.

Важно помнить, что у английских бульдогов есть склонность к ожирению, поэтому их рацион нужно тщательно контролировать. Также порода требует регулярного ухода за складками на коже, чтобы избежать воспалений.

Английский бульдог
Английский бульдог. Фото: Изображение Midjourney

2. Бассет-хаунд

Несмотря на охотничье прошлое, бассет-хаунды обожают ленивое времяпрепровождение. Им нравится валяться рядом с хозяином или наблюдать за происходящим с дивана. Стоимость щенка составляет от 50 до 80 тысяч рублей.

Эти собаки дружелюбны и прекрасно ладят с детьми, но требуют внимания к своим ушам. Из-за их длины они подвержены инфекциям, поэтому регулярная чистка обязательна.

Бассет-хаунд
Бассет-хаунд. Фото: Изображение Midjourney

3. Пекинес

Пекинес — настоящая находка для любителей спокойных домашних животных. Эти миниатюрные аристократы скорее выберут наблюдение за миром из уютного уголка, чем активные игры. Цена щенка начинается от 40 тысяч рублей.

Пекинесы нуждаются в регулярном уходе за шерстью, чтобы избежать спутывания. Также важно следить за состоянием глаз и дыхательной системы — порода склонна к проблемам из-за короткой морды.

Пекинес
Пекинес. Фото: Изображение Midjourney

4. Шарпей

Шарпеи известны своей милой внешностью и независимым характером. Эти собаки не требуют интенсивных нагрузок и предпочитают умеренные прогулки. Стоимость щенка варьируется от 50 до 100 тысяч рублей.

Однако шарпеи требуют тщательного ухода за кожными складками. Регулярная чистка и профилактика воспалений — важная часть заботы о здоровье питомца.

Шарпей
Шарпей. Фото: Изображение Midjourney

5. Ши-тцу

Ши-тцу — это идеальные собаки-компаньоны. Они уравновешенные и ласковые, легко адаптируются к ритму жизни владельца. Щенок ши-тцу обойдётся в 40–70 тысяч рублей.

Шерсть ши-тцу требует внимания: регулярное расчёсывание предотвратит образование колтунов. Также важно обеспечить питомцу комфортные условия, так как они плохо переносят жару.

Шарпей
Шарпей. Фото: Изображение Midjourney

Уход за ленивыми собаками

Даже представители «ленивых» пород нуждаются в уходе и внимании. Простые правила помогут сохранить их здоровье:

  • Прогулки: хотя такие собаки не требуют много физической активности, прогулки необходимы для социализации и поддержания здоровья.
  • Рацион: склонность к набору веса — частая проблема ленивых пород. Подбор сбалансированного корма и контроль порций помогут избежать ожирения.
  • Уход за шерстью и кожей: каждая порода имеет свои особенности ухода — от расчёсывания до чистки складок.
  • Внимание к здоровью: регулярные осмотры у ветеринара помогут своевременно выявить проблемы, особенно характерные для породы.

Выбор собаки: на что обратить внимание?

Прежде чем остановиться на «ленивой» породе, стоит оценить свой образ жизни. Если нет времени на долгие прогулки и активные игры, лучше выбрать питомца с низким уровнем активности. Но это не освобождает от ответственности: каждой собаке нужны внимание, забота и любовь.

— Спокойные собаки — отличный выбор для тех, кто ищет верного друга, но не готов к постоянным физическим нагрузкам. Главное — подходить к выбору питомца осознанно и помнить, что это не игрушка, а живое существо, — комментирует Владимир Голубев.

Собака любой породы способна стать отличным другом. Главное — найти подходящего именно вам компаньона, который будет комфортно чувствовать себя рядом и разделять ваш ритм жизни.

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#Ольга Харина#Собаки#Живая природа#Собака#Питомцы#Питомец#Щенок
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