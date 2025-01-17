Они будут лежать вместе с вами — ТОП-5 ленивых пород собак

Некоторые мечтают завести собаку, но боятся, что энергичный питомец будет требовать слишком много внимания и активных прогулок. Но среди собак есть настоящие домоседы, которым важнее уютная лежанка, чем длинные забеги. В этом материале рассказываем, какие породы лучше всего подходят для лежебок.

Вопрос о том, существует ли понятие «ленивая порода собак», часто обсуждается кинологами и владельцами. — Каждая собака уникальна, и даже у представителей спокойных пород могут быть активные и игривые особи. Но есть породы, для которых низкая активность — это часть их природы, — поясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Ленивые собаки обычно имеют невысокую потребность в физических нагрузках, предпочитают короткие прогулки и не стремятся к постоянным играм. Это делает их отличным выбором для людей, которые ценят спокойный ритм жизни. Однако даже таким питомцам нужен уход и внимание. ТОП-5 ленивых пород собак 1. Английский бульдог Английские бульдоги — мастера отдыха. Эти собаки любят проводить время дома, свернувшись на мягком диване. Прогулки им тоже нужны, но скорее в виде спокойного моциона, а не активного бега. Цена щенка этой породы начинается от 70 тысяч рублей. Важно помнить, что у английских бульдогов есть склонность к ожирению, поэтому их рацион нужно тщательно контролировать. Также порода требует регулярного ухода за складками на коже, чтобы избежать воспалений. Английский бульдог . Фото: Изображение Midjourney 2. Бассет-хаунд Несмотря на охотничье прошлое, бассет-хаунды обожают ленивое времяпрепровождение. Им нравится валяться рядом с хозяином или наблюдать за происходящим с дивана. Стоимость щенка составляет от 50 до 80 тысяч рублей. Эти собаки дружелюбны и прекрасно ладят с детьми, но требуют внимания к своим ушам. Из-за их длины они подвержены инфекциям, поэтому регулярная чистка обязательна. Бассет-хаунд . Фото: Изображение Midjourney 3. Пекинес Пекинес — настоящая находка для любителей спокойных домашних животных. Эти миниатюрные аристократы скорее выберут наблюдение за миром из уютного уголка, чем активные игры. Цена щенка начинается от 40 тысяч рублей. Пекинесы нуждаются в регулярном уходе за шерстью, чтобы избежать спутывания. Также важно следить за состоянием глаз и дыхательной системы — порода склонна к проблемам из-за короткой морды. Пекинес . Фото: Изображение Midjourney 4. Шарпей Шарпеи известны своей милой внешностью и независимым характером. Эти собаки не требуют интенсивных нагрузок и предпочитают умеренные прогулки. Стоимость щенка варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Однако шарпеи требуют тщательного ухода за кожными складками. Регулярная чистка и профилактика воспалений — важная часть заботы о здоровье питомца. Шарпей . Фото: Изображение Midjourney 5. Ши-тцу Ши-тцу — это идеальные собаки-компаньоны. Они уравновешенные и ласковые, легко адаптируются к ритму жизни владельца. Щенок ши-тцу обойдётся в 40–70 тысяч рублей. Шерсть ши-тцу требует внимания: регулярное расчёсывание предотвратит образование колтунов. Также важно обеспечить питомцу комфортные условия, так как они плохо переносят жару. Шарпей . Фото: Изображение Midjourney Уход за ленивыми собаками Даже представители «ленивых» пород нуждаются в уходе и внимании. Простые правила помогут сохранить их здоровье: Прогулки: хотя такие собаки не требуют много физической активности, прогулки необходимы для социализации и поддержания здоровья.

хотя такие собаки не требуют много физической активности, прогулки необходимы для социализации и поддержания здоровья. Рацион: склонность к набору веса — частая проблема ленивых пород. Подбор сбалансированного корма и контроль порций помогут избежать ожирения.

склонность к набору веса — частая проблема ленивых пород. Подбор сбалансированного корма и контроль порций помогут избежать ожирения. Уход за шерстью и кожей: каждая порода имеет свои особенности ухода — от расчёсывания до чистки складок.

каждая порода имеет свои особенности ухода — от расчёсывания до чистки складок. Внимание к здоровью: регулярные осмотры у ветеринара помогут своевременно выявить проблемы, особенно характерные для породы. Выбор собаки: на что обратить внимание? Прежде чем остановиться на «ленивой» породе, стоит оценить свой образ жизни. Если нет времени на долгие прогулки и активные игры, лучше выбрать питомца с низким уровнем активности. Но это не освобождает от ответственности: каждой собаке нужны внимание, забота и любовь. — Спокойные собаки — отличный выбор для тех, кто ищет верного друга, но не готов к постоянным физическим нагрузкам. Главное — подходить к выбору питомца осознанно и помнить, что это не игрушка, а живое существо, — комментирует Владимир Голубев. Собака любой породы способна стать отличным другом. Главное — найти подходящего именно вам компаньона, который будет комфортно чувствовать себя рядом и разделять ваш ритм жизни. Ранее эксперты рассказали, как легко чистить зубы собак. Древнее пирамид: 7 самых старых пород собак в мире Узнать подробнее Читайте также: Собаки видят людей насквозь: как собаки выбирают, кому доверять? Ваша собака сможет жить вечно? Ветеринары разрабатывают препарат для продления жизни Породистая формула успеха: топ-5 собак, которые подойдут даже для неопытных хозяев