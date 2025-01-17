Крупного должника из Башкирии объявили в розыск

Вместо того, чтобы помогать своим детям, он выбрал путь бегства. Служба судебных приставов применила к нему весь арсенал мер воздействия: от запрета на выезд за границу до всевозможных блокировок счетов, но пока тщетно. Басыров исчез, как призрак, не являясь ни по повесткам, ни по телефонным звонкам. Он просто растворился в воздухе, и его поиски по последнему известному месту жительства ни к чему не привели.