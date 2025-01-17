Крупного должника из Башкирии объявили в розыск

Posted 17 января, 08:58
Published 17 января, 08:58
Modified 17 января, 09:39
Updated 17 января, 09:39
Ахтям Басыров, 34-летний уроженец деревни Горький, что в Архангельском районе Башкирии, стал папой «призраком». Этот мужчина не просто не платит алименты своим детям — он накопил долг в 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство по взысканию алиментов в отношении Басырова тянется уже долгое время, но, похоже, должник не особо стремится исправить ситуацию.
Вместо того, чтобы помогать своим детям, он выбрал путь бегства. Служба судебных приставов применила к нему весь арсенал мер воздействия: от запрета на выезд за границу до всевозможных блокировок счетов, но пока тщетно. Басыров исчез, как призрак, не являясь ни по повесткам, ни по телефонным звонкам. Он просто растворился в воздухе, и его поиски по последнему известному месту жительства ни к чему не привели.
Теперь, когда все методы воздействия исчерпаны, судебные приставы перешли к крайней мере — объявили Басырова в исполнительный розыск.
Как ранее сообщал Mkset, уфимец, требовавший выкуп за похищение ребенка, отправился в колонию на три года.