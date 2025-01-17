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Posted 17 января, 08:58

Published 17 января, 08:58

Modified 17 января, 09:39

Updated 17 января, 09:39

Крупного должника из Башкирии объявили в розыск

Крупного должника из Башкирии объявили в розыск

17 января 2025, 08:58
Фото: 1MI.
Уклонист от алиментов, задолжавший своим детям астрономическую сумму, скрывается от правосудия — сообщает в пятницу, 17 января, ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Ахтям Басыров, 34-летний уроженец деревни Горький, что в Архангельском районе Башкирии, стал папой «призраком». Этот мужчина не просто не платит алименты своим детям — он накопил долг в 1,7 миллиона рублей. Исполнительное производство по взысканию алиментов в отношении Басырова тянется уже долгое время, но, похоже, должник не особо стремится исправить ситуацию.

Вместо того, чтобы помогать своим детям, он выбрал путь бегства. Служба судебных приставов применила к нему весь арсенал мер воздействия: от запрета на выезд за границу до всевозможных блокировок счетов, но пока тщетно. Басыров исчез, как призрак, не являясь ни по повесткам, ни по телефонным звонкам. Он просто растворился в воздухе, и его поиски по последнему известному месту жительства ни к чему не привели.

Теперь, когда все методы воздействия исчерпаны, судебные приставы перешли к крайней мере — объявили Басырова в исполнительный розыск.

Как ранее сообщал Mkset, уфимец, требовавший выкуп за похищение ребенка, отправился в колонию на три года.

Торговец детьми из Уфы отправился в тюрьму
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