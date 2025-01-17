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Posted 17 января, 07:19

Published 17 января, 07:19

Modified 17 января, 07:48

Updated 17 января, 07:48

Крещенские купели откроют в 56 районах Башкирии

Крещенские купели откроют в 56 районах Башкирии

17 января 2025, 07:19
Фото: МЧС России.
В регионе полным ходом идет подготовка к Крещению — в 2025 году верующих ждут 93 места для омовения, сообщает в пятницу, 17 января, МЧС России.

В Башкортостане, как и во всей стране, готовятся к празднику Крещения Господня. В 2025 году для верующих будут открыты 93 купели в 56 районах Республики Башкортостан. МЧС России по РБ уже опубликовало официальный список мест для купания, чтобы каждый мог найти ближайшее и удобное место для совершения обряда. Стоит отметить, что в самой Уфе будет всего 6 официальных мест для купания.

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Для обеспечения безопасности на крещенских купаниях будут задействованы 1987 человек и 584 единицы техники. Это значит, что за безопасностью верующих будут следить спасатели, медики и другие специалисты.

МЧС России также напоминает о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей:

• Разминка: Перед тем как окунуться в прорубь, сделайте разминку, несколько прыжков и приседаний помогут разогреться.

• Обувь: Выбирайте удобную, не скользкую обувь, чтобы избежать падений на льду.

• Погружение: Не погружайтесь в купель с головой, процесс окунания не должен занимать более одной минуты.

Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году крещенские купания в Башкирии пройдут в более комфортных условиях, чем обычно, а трескучих морозов ждать не стоит.

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