Крещенские купели откроют в 56 районах Башкирии

В Башкортостане, как и во всей стране, готовятся к празднику Крещения Господня. В 2025 году для верующих будут открыты 93 купели в 56 районах Республики Башкортостан. МЧС России по РБ уже опубликовало официальный список мест для купания, чтобы каждый мог найти ближайшее и удобное место для совершения обряда. Стоит отметить, что в самой Уфе будет всего 6 официальных мест для купания.