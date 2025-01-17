Крещенские купели откроют в 56 районах Башкирии

Posted 17 января, 07:19
Published 17 января, 07:19
Modified 17 января, 07:48
Updated 17 января, 07:48
В Башкортостане, как и во всей стране, готовятся к празднику Крещения Господня. В 2025 году для верующих будут открыты 93 купели в 56 районах Республики Башкортостан. МЧС России по РБ уже опубликовало официальный список мест для купания, чтобы каждый мог найти ближайшее и удобное место для совершения обряда. Стоит отметить, что в самой Уфе будет всего 6 официальных мест для купания.
Для обеспечения безопасности на крещенских купаниях будут задействованы 1987 человек и 584 единицы техники. Это значит, что за безопасностью верующих будут следить спасатели, медики и другие специалисты.
МЧС России также напоминает о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей:
• Разминка: Перед тем как окунуться в прорубь, сделайте разминку, несколько прыжков и приседаний помогут разогреться.
• Обувь: Выбирайте удобную, не скользкую обувь, чтобы избежать падений на льду.
• Погружение: Не погружайтесь в купель с головой, процесс окунания не должен занимать более одной минуты.
Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году крещенские купания в Башкирии пройдут в более комфортных условиях, чем обычно, а трескучих морозов ждать не стоит.