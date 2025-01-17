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Posted 17 января, 18:51

Published 17 января, 18:51

Modified 17 января, 18:53

Updated 17 января, 18:53

В Башкирии подорожали привычные продукты

Картошка и хлеб падают в цене в Башкирии

17 января 2025, 18:51
Фото: 1MI.

В Башкирии подорожали привычные продукты

Росстат в пятницу отчитался о недельной динамике стоимости товаров в магазинах Башкортостана — соответствующий документ статистического ведомства изучил Mkset в пятницу, 17 января.

Так, в числе продуктов, которые за семидневку набрали в цене, — капуста, огурцы, яйца и фруктово-ягодные консервы. Их стоимость изменилась в пределах 1-3%. Так, десяток яиц к 13 января стал стоить в среднем ₽101,63.

Ряд продуктов стал стоить немного дешевле. Более чем на 1% снизилась цена лишь на сухие смеси для детского питания и помидоры.

Цена на остальне товары изменилась крайне незначительно. Так, картофель подешевел на 0,45% и стал стоить ₽45,80 за кг, а хлеб и булочне изделия — на 0,56% (₽99,56 за кг)

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Ранее Mkset рассказывал о том, как в городах Башкирии за два года поднялись цены на коровье молоко.

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