Картошка и хлеб падают в цене в Башкирии

Так, в числе продуктов, которые за семидневку набрали в цене, — капуста, огурцы, яйца и фруктово-ягодные консервы. Их стоимость изменилась в пределах 1-3%. Так, десяток яиц к 13 января стал стоить в среднем ₽101,63.