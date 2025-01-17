Картошка и хлеб падают в цене в Башкирии

Posted 17 января, 18:51
Published 17 января, 18:51
Modified 17 января, 18:53
Updated 17 января, 18:53
Так, в числе продуктов, которые за семидневку набрали в цене, — капуста, огурцы, яйца и фруктово-ягодные консервы. Их стоимость изменилась в пределах 1-3%. Так, десяток яиц к 13 января стал стоить в среднем ₽101,63.
Ряд продуктов стал стоить немного дешевле. Более чем на 1% снизилась цена лишь на сухие смеси для детского питания и помидоры.
Цена на остальне товары изменилась крайне незначительно. Так, картофель подешевел на 0,45% и стал стоить ₽45,80 за кг, а хлеб и булочне изделия — на 0,56% (₽99,56 за кг)