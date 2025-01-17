Какие схемы кибермошенников были популярны в новогодние праздники?

— Декабрь — традиционно месяц повышенной активности злоумышленников, которые пытаются заманить жертв привлекательными акциями. Однако в начале января количество атак снижается. Несмотря на увеличение числа розничных клиентов и объема их транзакций, уровень активности мошенников в январе остался неизменно низким по сравнению с концом прошлого года. Это можно объяснить, как повышением финансовой грамотности наших клиентов, так и эффективными технологиями защиты, которые внедряет ВТБ, — прокомментировал Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.