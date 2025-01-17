mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 12:23

Published 17 января, 12:23

Modified 17 января, 12:25

Updated 17 января, 12:25

Житель Башкирии получил условный срок за драку в клубе

Изуродовшему охранника мужчине дали условный срок в Башкирии

17 января 2025, 12:23
Фото: 1MI.

Житель Башкирии получил условный срок за драку в клубе

Житель Аскинского района Башкирии получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в объединенной пресс-службе судов в пятницу, 17 января.

В июле 2024 года 24-летний житель Аскинского района решил отдохнуть в ночном клубе. В какой-то момент молодой человек что-то не поделил с охранником бара. Словесный конфликт разгарался слишком уж быстро. В какой-то момент парень схватил пустую бутылку со стола рядом, разбил ее об стену и использовал горлышко в качестве оружия. «Розочкой» парень ударил охранника в левую щеку, нанеся ему тяжкие увечья.

Позже протрезвевший парень полностью признал свою вину, раскаялся, возместил пострадавшему моральный и материальный ущерб. Сам охранник проникся к своему обидчику, попросив суд о снисхождении к подсудимому. Суд просьбу одобрил, назначив ранее не судимому парню два года условного заключения.

Тащили вместе по лестнице: стали известны подробности дела уфимского расчленителя
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал об уфимском расчленителе, похоронившем жертву в мусорных пакетах.

Читайте также:
В Уфе арестовали нудистаВ Уфе арестовали расчленителяЭкс-министр транспорта Башкирии рискует отправиться в колонию
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Аскинский район#Охранник#Условный срок#Ночной клуб#Тяжкий вред здоровью#Умышленные преступления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика