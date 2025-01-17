Изуродовшему охранника мужчине дали условный срок в Башкирии

В июле 2024 года 24-летний житель Аскинского района решил отдохнуть в ночном клубе. В какой-то момент молодой человек что-то не поделил с охранником бара. Словесный конфликт разгарался слишком уж быстро. В какой-то момент парень схватил пустую бутылку со стола рядом, разбил ее об стену и использовал горлышко в качестве оружия. «Розочкой» парень ударил охранника в левую щеку, нанеся ему тяжкие увечья.