Изуродовшему охранника мужчине дали условный срок в Башкирии

Posted 17 января, 12:23
Published 17 января, 12:23
Modified 17 января, 12:25
Updated 17 января, 12:25
В июле 2024 года 24-летний житель Аскинского района решил отдохнуть в ночном клубе. В какой-то момент молодой человек что-то не поделил с охранником бара. Словесный конфликт разгарался слишком уж быстро. В какой-то момент парень схватил пустую бутылку со стола рядом, разбил ее об стену и использовал горлышко в качестве оружия. «Розочкой» парень ударил охранника в левую щеку, нанеся ему тяжкие увечья.
Позже протрезвевший парень полностью признал свою вину, раскаялся, возместил пострадавшему моральный и материальный ущерб. Сам охранник проникся к своему обидчику, попросив суд о снисхождении к подсудимому. Суд просьбу одобрил, назначив ранее не судимому парню два года условного заключения.