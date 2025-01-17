И что теперь с ней делать: советы Роскачества, где в Уфе утилизировать елку?

Posted 17 января, 15:00
Published 17 января, 15:00
Modified 17 января, 18:56
Updated 17 января, 18:56
После Нового года многие сталкиваются с проблемой утилизации елки. Это не только вопрос чистоты двора, но и заботы об окружающей среде. Брошенные деревья засоряют улицы, мешают работе коммунальных служб и становятся источником парниковых газов при гниении. Однако есть множество вариантов, как экологично избавиться от дерева, превратив проблему в полезное дело.
Эксперты Роскачества напоминают, что свалки не предназначены для утилизации органического мусора, к которому относится дерево. При гниении деревьев выделяется метан — опасный парниковый газ, ускоряющий изменения климата. Кроме того, выброшенные елки часто остаются растаскивают птицы для своих нужд.
Эксперты также предупреждают, что украшенные елки, отправленные на свалку, загрязняют природу. Остатки пластиковой мишуры, крестовин и гирлянд не разлагаются, превращаясь в мусор, который будет лежать десятилетиями.
Искусственные елки сложнее переработать, так как они изготовлены из полимеров, которые практически не разлагаются. Однако их можно использовать несколько лет, что снижает количество отходов. Если ваша елка в хорошем состоянии, передайте ее в детский сад, школу или благотворительную организацию.
В Уфе ежегодно организуется мероприятие «Елки в опилки». Его задача — сбор и утилизация елок, сосен и пихт. Деревья измельчают в опилки, которые последующе применяются для производства строительных материалов, удобрений и дорожек в парках.
Контейнеры для приема елок будут доступны 18, 19, 25 и 26 января. В некоторые дни (с 12:00 до 16:00) участники мероприятия смогут получить в подарок апельсины.
Адреса пунктов сбора:
Прежде чем нести дерево, его нужно подготовить: снять украшения, крестовины и упаковку.
Если вы счастливый обладатель дачи, то вы сможете найти полезное применение выброшенной елке на своем участке.
Не все могут сдать елку в пункт переработки или применить ее в саду. Однако и для горожан есть несколько полезных решений.
Хвойный настой: иглы содержат эфирные масла и витамины. Их можно залить кипятком и настоять несколько дней. Такой настой добавляют в ванны или используют как природный тоник для кожи.
Ароматерапия: иголки елки можно кипятить в воде, чтобы наполнить квартиру приятным хвойным ароматом. Это не только освежает воздух, но и улучшает настроение.
Ручная работ: хвоя и ветки подойдут для создания оригинальных украшений. Веточки можно использовать для изготовления венков, декораций или ароматных саше.
Дать елке вторую жизнь просто — важно только выбрать подходящий способ утилизации. В Уфе организованы пункты сбора, а для тех, кто хочет использовать дерево самостоятельно, есть множество идей. Таким образом, ваша елка не только украсит праздник, но и принесет пользу природе.
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