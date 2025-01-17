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Posted 17 января, 15:00

Published 17 января, 15:00

Modified 17 января, 18:56

Updated 17 января, 18:56

И что теперь с ней делать — куда в Уфе сдать елку?

И что теперь с ней делать: советы Роскачества, где в Уфе утилизировать елку?

17 января 2025, 15:00
Фото: 1MI. И что теперь с ней делать — куда в Уфе сдать елку?
Новогодняя елка радует нас в праздники, но что делать, когда торжество позади? Выбрасывать дерево в мусорный контейнер — не лучший вариант. Узнайте, как дать елке вторую жизнь, помочь экологии и даже получить за это подарок.

После Нового года многие сталкиваются с проблемой утилизации елки. Это не только вопрос чистоты двора, но и заботы об окружающей среде. Брошенные деревья засоряют улицы, мешают работе коммунальных служб и становятся источником парниковых газов при гниении. Однако есть множество вариантов, как экологично избавиться от дерева, превратив проблему в полезное дело.

Чего нельзя делать с елкой?

  1. Не выбрасывайте елку в контейнер для бытового мусора — это создаст проблемы коммунальным службам.
  2. Не оставляйте украшения на дереве, если собираетесь сдавать его на переработку. Пластик и мишура затрудняют переработку.
  3. Не сжигайте елку в городских условиях — хвойная древесина выделяет смолу, которая может загрязнить воздух или привести к пожару.

Почему нельзя выбрасывать елки в обычный мусор?

Эксперты Роскачества напоминают, что свалки не предназначены для утилизации органического мусора, к которому относится дерево. При гниении деревьев выделяется метан — опасный парниковый газ, ускоряющий изменения климата. Кроме того, выброшенные елки часто остаются растаскивают птицы для своих нужд.

Эксперты также предупреждают, что украшенные елки, отправленные на свалку, загрязняют природу. Остатки пластиковой мишуры, крестовин и гирлянд не разлагаются, превращаясь в мусор, который будет лежать десятилетиями.

Почему нельзя выбрасывать елки в обычный мусор?
Почему нельзя выбрасывать елки в обычный мусор?. Фото: 1MI

А что с искусственными елками?

Искусственные елки сложнее переработать, так как они изготовлены из полимеров, которые практически не разлагаются. Однако их можно использовать несколько лет, что снижает количество отходов. Если ваша елка в хорошем состоянии, передайте ее в детский сад, школу или благотворительную организацию.

Экологические акции в Уфе: куда нести елку?

В Уфе ежегодно организуется мероприятие «Елки в опилки». Его задача — сбор и утилизация елок, сосен и пихт. Деревья измельчают в опилки, которые последующе применяются для производства строительных материалов, удобрений и дорожек в парках.

Контейнеры для приема елок будут доступны 18, 19, 25 и 26 января. В некоторые дни (с 12:00 до 16:00) участники мероприятия смогут получить в подарок апельсины.

Адреса пунктов сбора:

  • Демский район: Магистральная, 2А; Столярова, 2.
  • Калининский район: Мушникова, 11; Гвардейская, 58/1.
  • Октябрьский район: Гагарина, 10/2; возле лайфстайл-центра «Башкирия».
  • Орджоникидзевский район: Колхозный рынок (ул. Кольцевая, 50-61); сквер «4 сезона».
  • Советский район: Губайдуллина, 6 (перед ТК «Аркада»).
  • Ленинский район: сквер «Цветок Курая» (ул. Рижская, пересечение с Лесозаводской); микрорайон «Сосны» (Талькова, 33 и Валеевой, 5).

Прежде чем нести дерево, его нужно подготовить: снять украшения, крестовины и упаковку.

Экологические акции в Уфе: куда нести елку?
Экологические акции в Уфе: куда нести елку?. Фото: 1MI

Что можно сделать с елкой на даче?

Если вы счастливый обладатель дачи, то вы сможете найти полезное применение выброшенной елке на своем участке.

  • Переработка в компост: ветви и ствол елки можно использовать для изготовления природного удобрения. Для этого хвойные элементы измельчают и добавляют в компостную кучу. Полученная смесь обогатит почву.
  • Защита растительности: хвоя послужит отличным укрытием для корней деревьев и кустарников зимой. Она сохраняет влагу, предотвращает замерзание и замедляет рост сорняков.
  • Барьер против вредителей: хвойные иголки можно разложить вокруг растений. Они формируют естественный защитный слой, который отпугивает мышей и зайцев.
  • Материал для тропинок: опилки из елки станут отличным покрытием для садовых тропинок. Они не только удобны, но и придают участку привлекательный вид.

Полезные идеи для жителей квартир

Не все могут сдать елку в пункт переработки или применить ее в саду. Однако и для горожан есть несколько полезных решений.

  1. Хвойный настой: иглы содержат эфирные масла и витамины. Их можно залить кипятком и настоять несколько дней. Такой настой добавляют в ванны или используют как природный тоник для кожи.

  2. Ароматерапия: иголки елки можно кипятить в воде, чтобы наполнить квартиру приятным хвойным ароматом. Это не только освежает воздух, но и улучшает настроение.

  3. Ручная работ: хвоя и ветки подойдут для создания оригинальных украшений. Веточки можно использовать для изготовления венков, декораций или ароматных саше.

Дать елке вторую жизнь просто — важно только выбрать подходящий способ утилизации. В Уфе организованы пункты сбора, а для тех, кто хочет использовать дерево самостоятельно, есть множество идей. Таким образом, ваша елка не только украсит праздник, но и принесет пользу природе.

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#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Елки#Елка
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