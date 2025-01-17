И что теперь с ней делать: советы Роскачества, где в Уфе утилизировать елку?

Искусственные елки сложнее переработать, так как они изготовлены из полимеров, которые практически не разлагаются. Однако их можно использовать несколько лет, что снижает количество отходов. Если ваша елка в хорошем состоянии, передайте ее в детский сад, школу или благотворительную организацию.