Грустные выходные ждут уфимцев

В столице республики на выходных будет облачно, серо и хмуро. Ночью осадков в Уфе не ожидается, а днём в сердце Башкортостана пройдёт небольшой снегопад. Температура воздуха ночью упадет до -12…-17°С, а днем уфимцев ждёт -8…-10°С.