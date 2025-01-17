Грустные выходные ждут уфимцев

Posted 17 января, 11:46
Published 17 января, 11:46
Modified 17 января, 11:50
Updated 17 января, 11:50
По сообщению синоптиков, выходные после первой полной рабочей недели не сулят жителям Башкирии тепла и солнца. Ночью субботы, 18 января, температура воздуха упадет до -18…-23°С, а днём столбики термометров поднимутся до -7°С.
Ветер с порывами до 8 м/с подует с юга. А автомобилистам стоит быть особо внимательными и осторожными — на дорогах ожидается гололедица.
В столице республики на выходных будет облачно, серо и хмуро. Ночью осадков в Уфе не ожидается, а днём в сердце Башкортостана пройдёт небольшой снегопад. Температура воздуха ночью упадет до -12…-17°С, а днем уфимцев ждёт -8…-10°С.