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Posted 17 января, 11:46

Published 17 января, 11:46

Modified 17 января, 11:50

Updated 17 января, 11:50

В Башкирии похолодает до -23°С

Грустные выходные ждут уфимцев

17 января 2025, 11:46
Фото: mkset.ru.

В Башкирии похолодает до -23°С

В предстоящие выходные в Уфе будет хмуро и холодно, сообщили метеорологи Комитета РБ по ЧС в пятницу, 17 января.

По сообщению синоптиков, выходные после первой полной рабочей недели не сулят жителям Башкирии тепла и солнца. Ночью субботы, 18 января, температура воздуха упадет до -18…-23°С, а днём столбики термометров поднимутся до -7°С.

Ветер с порывами до 8 м/с подует с юга. А автомобилистам стоит быть особо внимательными и осторожными — на дорогах ожидается гололедица.

В столице республики на выходных будет облачно, серо и хмуро. Ночью осадков в Уфе не ожидается, а днём в сердце Башкортостана пройдёт небольшой снегопад. Температура воздуха ночью упадет до -12…-17°С, а днем уфимцев ждёт -8…-10°С.

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Ранее Mkset рассказал, что февральская погода не обрадует жителей Башкирии.

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