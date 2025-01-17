Государство отметило наградой вклад Gigarama в освещение истории БАМа

Gigarama и «Российские железные дороги» вместе создали масштабный мультимедийный проект, который посвящен пятидесятилетию строительства Байкало-Амурской магистрали. Пользователи с помощью интерактивных механик могут совершить виртуальное путешествие по всей трассе — от Тайшета до Ванинского порта, а также увидеть и узнать историю и значение важных инфраструктурных объектов. Данный проект был запущен 5 июля 2024 года и сразу же привлек к себе внимание как российских, так и зарубежных пользователей.