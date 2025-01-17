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Posted 17 января, 15:15

Published 17 января, 15:15

Modified 17 января, 15:16

Updated 17 января, 15:16

Государство отметило наградой вклад Gigarama в освещение истории БАМа

Государство отметило наградой вклад Gigarama в освещение истории БАМа

17 января 2025, 15:15
Фото: gigarama.ru.
Медиалаборатория Gigarama (News Media Holding) в январе 2025 года была представлена к медали «50 лет БАМу» за существенный вклад в популяризацию Байкало-Амурской магистрали.

Награда от имени президента РФ была вручена в главном офисе ОАО «РЖД» в Москве генеральным директором компании Олегом Белозёровым.

Gigarama и «Российские железные дороги» вместе создали масштабный мультимедийный проект, который посвящен пятидесятилетию строительства Байкало-Амурской магистрали. Пользователи с помощью интерактивных механик могут совершить виртуальное путешествие по всей трассе — от Тайшета до Ванинского порта, а также увидеть и узнать историю и значение важных инфраструктурных объектов. Данный проект был запущен 5 июля 2024 года и сразу же привлек к себе внимание как российских, так и зарубежных пользователей.

Гендиректор Gigarama Марат Сайченко заявил, что данный проект стал для команды нетипичным вызовом. Сайченко назвал его чем-то большим, чем просто цифровая экскурсия. Команда хотела показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и весь труд, который стоял за каждым километром магистрали. Гендиректор Gigarama отметил, что это история о людях, которые строили и продолжают развивать эту уникальную дорогу.

Создание Байкало-Амурской магистрали стартовало в 1974 году. В строительстве дороги принимало участие два миллиона человек со всего СССР. Сегодня БАМ играет важную роль в российской транспортной инфраструктуре. Магистраль протяженностью почти 4300 километров связывает Сибирь с Тихим океаном. Она стала важным стратегическим маршрутом для перевозки грузов и пассажиров.

Олег Белозёров отметил, что такие медиапроекты помогают сохранять историческую память и передавать её новым поколениям. По его словам, БАМ является символом инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря таким проектам, как «БАМ — дорога в будущее», молодёжь может увидеть, насколько важен вклад наших предков в развитие страны.

Награждение медиалаборатории Gigarama стало признанием значимости цифровых проектов для популяризации отечественной истории и культуры.

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