Гостя из ада задержали в Уфе

Posted 17 января, 06:54
Published 17 января, 06:54
Modified 17 января, 07:50
Updated 17 января, 07:50
Внимание двоих инспекторов привлек автомобиль, ехавший по дороге Уфа-Оренбург. На машине Peugeot красовался госномер с «козырной» комбинацией — В777ОР. Однако код региона был несуществующий — 666.
На требование остановиться водитель не отреагировал. В результате погони инспекторам всё-таки удалось задержать «посланника ада». Им оказался 24-летний уфимец, не имеющий водительского удостоверения. Фейковый госномер, как рассказал лихач, подарили друзья в качестве сувенира. А попытка бегства была вызвана стрессом из-за отсутствия прав и документов на машину.
На горе-лихача составили сразу восемь административных протоколов, машину отправили на штраф-стоянку, а фейковые госномера изъяли.
Ранее Mkset рассказал, что в женщину вырезали из автомобиля после аварии под Уфой.