Гостя из ада задержали в Уфе

На требование остановиться водитель не отреагировал. В результате погони инспекторам всё-таки удалось задержать «посланника ада». Им оказался 24-летний уфимец, не имеющий водительского удостоверения. Фейковый госномер, как рассказал лихач, подарили друзья в качестве сувенира. А попытка бегства была вызвана стрессом из-за отсутствия прав и документов на машину.