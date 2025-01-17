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Posted 17 января, 06:54

Published 17 января, 06:54

Modified 17 января, 07:50

Updated 17 января, 07:50

Уфимский лихач без прав разом получил восемь протоколов

Гостя из ада задержали в Уфе

17 января 2025, 06:54
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана.

Уфимский лихач без прав разом получил восемь протоколов

Инспекторы ДПС задержали уфимского автолюбителя без прав и с фейковыми номерами, сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана в пятницу, 17 января.

Внимание двоих инспекторов привлек автомобиль, ехавший по дороге Уфа-Оренбург. На машине Peugeot красовался госномер с «козырной» комбинацией — В777ОР. Однако код региона был несуществующий — 666.

Фото: Гоставтоинспекция Башкортостана

На требование остановиться водитель не отреагировал. В результате погони инспекторам всё-таки удалось задержать «посланника ада». Им оказался 24-летний уфимец, не имеющий водительского удостоверения. Фейковый госномер, как рассказал лихач, подарили друзья в качестве сувенира. А попытка бегства была вызвана стрессом из-за отсутствия прав и документов на машину.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана.

На горе-лихача составили сразу восемь административных протоколов, машину отправили на штраф-стоянку, а фейковые госномера изъяли.

Ранее Mkset рассказал, что в женщину вырезали из автомобиля после аварии под Уфой.

Спасатели вырезали женщину из машины
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