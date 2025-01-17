Гореть будет ярко — ошибки при покупке дешёвого электрического конвектора

Вес прибора — качественные конвекторы тяжелее за счёт более толстого металла и надёжного нагревательного элемента. Если прибор мощностью 2 кВт весит менее 7 кг, это повод задуматься.

Цена — качественный прибор не может стоить слишком дёшево. Если бюджетные модели обойдутся в 4-6 тысяч рублей, то надёжные варианты начинаются от 11 тысяч.

Материалы корпуса — предпочтение стоит отдавать моделям с металлическим корпусом. Пластиковые конструкции быстрее нагреваются и могут деформироваться.