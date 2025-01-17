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Posted 17 января, 06:42

Published 17 января, 06:42

Modified 17 января, 07:52

Updated 17 января, 07:52

Главный проспект Уфы перекроют

Главный проспект Уфы перекроют

17 января 2025, 06:42
Фото: 1MI.
Уфимцам придется запастись терпением, ведь перекрытие на проспекте Салавата Юлаева продлили еще на два месяца, сообщает в пятницу, 17 января, администрация города.

Администрация города объявила о продлении перекрытия 200-метрового участка проспекта Салавата Юлаева до полуночи 1 апреля. Речь идет о крайней правой полосе перед съездом №10 на транспортной развязке в районе улицы имени Города Галле.

Причиной этому, как и прежде, является продолжающаяся реконструкция улицы. Так что, если вы планируете поездку по проспекту Салавата Юлаева, стоит учитывать этот фактор.

Фото: Администрация Уфы

Как ранее сообщал Mkset, реализацию проекта «Южных ворот» в Уфе завершат уже в 2025 году. Эксперты ранее прокомментировали, что «платные дороги — привилегия», поэтому «Восточный выезд» получит бесплатного конкурента.

Бесплатный въезд в Уфу завершат в 2025 году
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