Главный проспект Уфы перекроют

Posted 17 января, 06:42
Published 17 января, 06:42
Modified 17 января, 07:52
Updated 17 января, 07:52
Администрация города объявила о продлении перекрытия 200-метрового участка проспекта Салавата Юлаева до полуночи 1 апреля. Речь идет о крайней правой полосе перед съездом №10 на транспортной развязке в районе улицы имени Города Галле.
Причиной этому, как и прежде, является продолжающаяся реконструкция улицы. Так что, если вы планируете поездку по проспекту Салавата Юлаева, стоит учитывать этот фактор.
Как ранее сообщал Mkset, реализацию проекта «Южных ворот» в Уфе завершат уже в 2025 году. Эксперты ранее прокомментировали, что «платные дороги — привилегия», поэтому «Восточный выезд» получит бесплатного конкурента.