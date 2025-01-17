Экс-министр транспорта Башкирии рискует отправиться в колонию

Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву грозит пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Его заместителю Руслану Гарипову, который, кстати, до сих пор занимает свой пост, прокурор запросил три года колонии-поселения. Такое наказание гособвинение озвучило в ходе прений в Кировском районном суде Уфы.