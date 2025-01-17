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Posted 17 января, 04:25

Published 17 января, 04:25

Modified 17 января, 07:56

Updated 17 января, 07:56

Башкирскому министру грозит пять лет тюрьмы

Экс-министр транспорта Башкирии рискует отправиться в колонию

17 января 2025, 04:25
Фото: TG: Александр Булушев.

Башкирскому министру грозит пять лет тюрьмы

Гособвинение потребовало сурового наказания для бывшего главы Минтранса РБ и его заместителя за превышение должностных полномочий, сообщает в пятницу, 17 января, издание «Ъ-Уфа».

Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву грозит пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Его заместителю Руслану Гарипову, который, кстати, до сих пор занимает свой пост, прокурор запросил три года колонии-поселения. Такое наказание гособвинение озвучило в ходе прений в Кировском районном суде Уфы.

Напомним, Булушев и Гарипов обвиняются в превышении должностных полномочий, что, по мнению следствия, нанесло ущерб интересам государства. В чем же провинились чиновники? Весной 2022 года Минтранс Башкирии якобы заключил два госконтракта с питерской компанией «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации. Маршруты были следующими: Уфа-Волгоград-Уфа (конечным пунктом была ДНР) и Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа.

Как выяснило следствие, контракты были подписаны без проведения положенных торгов и, более того, задним числом — уже после совершения перелетов. Общая сумма ущерба бюджету составила около 35 миллионов рублей. Подсудимые, в свою очередь, вину не признают.

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Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске местная фирма попала в скандал с долгами по расчёту с сотрудником.

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