Экс-министр транспорта Башкирии рискует отправиться в колонию

Posted 17 января, 04:25
Published 17 января, 04:25
Modified 17 января, 07:56
Updated 17 января, 07:56
Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву грозит пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Его заместителю Руслану Гарипову, который, кстати, до сих пор занимает свой пост, прокурор запросил три года колонии-поселения. Такое наказание гособвинение озвучило в ходе прений в Кировском районном суде Уфы.
Напомним, Булушев и Гарипов обвиняются в превышении должностных полномочий, что, по мнению следствия, нанесло ущерб интересам государства. В чем же провинились чиновники? Весной 2022 года Минтранс Башкирии якобы заключил два госконтракта с питерской компанией «Скайкоптер» на авиаперелеты правительственной делегации. Маршруты были следующими: Уфа-Волгоград-Уфа (конечным пунктом была ДНР) и Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа.
Как выяснило следствие, контракты были подписаны без проведения положенных торгов и, более того, задним числом — уже после совершения перелетов. Общая сумма ущерба бюджету составила около 35 миллионов рублей. Подсудимые, в свою очередь, вину не признают.
Как ранее сообщал Mkset, в Нефтекамске местная фирма попала в скандал с долгами по расчёту с сотрудником.