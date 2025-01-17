«Домклик» назвал среднюю величину торга на вторичном рынке в России

Posted 17 января, 14:51
Published 17 января, 14:51
Modified 17 января, 14:53
Updated 17 января, 14:53
Аналитики изучили данные о сделках, проведенных через «Домклик» в период с декабря 2024 года по начало января 2025 года. В исследование вошли семнадцать крупнейших субъектов страны, включая такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
По итогам исследования рейтинг регионов с самыми высокими средними скидками на готовое жилье возглавила Воронежская область с показателем 11,4%. В тройку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (11,3%) и Волгоградская область (7,6%).
Стоит отметить, что в целом по стране средний размер скидок на покупку квартир на вторичном рынке за этот период составлял около 6%. Таким образом, при покупке квартиры стоимостью, например, 5 миллионов рублей покупатель может договориться с продавцом о скидке примерно 300 тысяч рублей.
Самые низкие показатели скидок зафиксированы в Санкт-Петербурге (3,3%), Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%), а также в Москве (4,1%) и Московской области (4,5%). В Омской, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае средние показатели дисконта варьируются от 5,1% до 5,4%, а в Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане — от 6,2% до 6,7%. В Татарстане средний размер скидки при покупке готового жилья составляет 7%, в Ростовской области — 7,2%.
Аналитики также рассмотрели динамику изменения скидок за второе полугодие 2024 года, с июня, когда массовая льготная ипотека была отменена. Расчеты показали, что в целом по стране величина торга на вторичном рынке жилья за рассматриваемый период существенно не изменилась. Исключением являются Воронежская область и Краснодарский край, где покупатели могут добиться снижения цены более чем на 11%.
Несмотря на высокую ключевую ставку, которую установили с конца 2023 года, спрос на готовое жилье оставался стабильным до ноября 2024 года. Об этом рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, это объясняет отсутствие значительного снижения цен на квартиры и незначительные изменения в поведении продавцов: за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась всего на 0,2 п. п.
Однако в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса значительно увеличились, и поэтому можно предположить, что в ближайшее время динамика станет более выраженной, подытожил Алексей Лейпи.