«Домклик» назвал среднюю величину торга на вторичном рынке в России

Несмотря на высокую ключевую ставку, которую установили с конца 2023 года, спрос на готовое жилье оставался стабильным до ноября 2024 года. Об этом рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, это объясняет отсутствие значительного снижения цен на квартиры и незначительные изменения в поведении продавцов: за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась всего на 0,2 п. п.