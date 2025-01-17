Бедствие в общежитии Башкирии заинтересовало Бастрыкина

В сети появилось видео, которое не оставило равнодушным даже Следственный комитет. Жители общежития в городе Благовещенске, что в Башкирии, показали, в каких условиях им приходится жить. Коммуникации в здании пришли в полную негодность, стены покрыты плесенью, а новые владельцы, по словам жильцов, не спешат что-либо менять, несмотря на то, что оплата за коммунальные услуги поступает исправно. Сырость и антисанитария стали постоянными спутниками этих людей, из-за чего они и их дети постоянно болеют.