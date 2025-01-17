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Posted 17 января, 10:29

Published 17 января, 10:29

Modified 17 января, 10:31

Updated 17 января, 10:31

Бедствие в общежитии Башкирии заинтересовало Бастрыкина

Бедствие в общежитии Башкирии заинтересовало Бастрыкина

17 января 2025, 10:29
Фото: TG: Александр Бастрыкин.
Отчаявшиеся жители Благовещенска записали видеообращение, которое дошло до главы СК, сообщает в пятницу, 17 января, пресс-служба ведомства.

В сети появилось видео, которое не оставило равнодушным даже Следственный комитет. Жители общежития в городе Благовещенске, что в Башкирии, показали, в каких условиях им приходится жить. Коммуникации в здании пришли в полную негодность, стены покрыты плесенью, а новые владельцы, по словам жильцов, не спешат что-либо менять, несмотря на то, что оплата за коммунальные услуги поступает исправно. Сырость и антисанитария стали постоянными спутниками этих людей, из-за чего они и их дети постоянно болеют.

По итогу, следственное управление по Республике Башкортостан сразу же возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления лично доложить о ходе расследования.

Как ранее сообщал Mkset, Глава Следственного комитета РФ потребовал доклад по уголовному делу о насилии над беременной девушкой в Стерлитамаке.

Бастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в Башкирии
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