Бедствие в общежитии Башкирии заинтересовало Бастрыкина

Posted 17 января, 10:29
Published 17 января, 10:29
Modified 17 января, 10:31
Updated 17 января, 10:31
В сети появилось видео, которое не оставило равнодушным даже Следственный комитет. Жители общежития в городе Благовещенске, что в Башкирии, показали, в каких условиях им приходится жить. Коммуникации в здании пришли в полную негодность, стены покрыты плесенью, а новые владельцы, по словам жильцов, не спешат что-либо менять, несмотря на то, что оплата за коммунальные услуги поступает исправно. Сырость и антисанитария стали постоянными спутниками этих людей, из-за чего они и их дети постоянно болеют.
По итогу, следственное управление по Республике Башкортостан сразу же возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления лично доложить о ходе расследования.
Как ранее сообщал Mkset, Глава Следственного комитета РФ потребовал доклад по уголовному делу о насилии над беременной девушкой в Стерлитамаке.