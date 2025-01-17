Башкирские коровы оказались золотыми

Сильнее всего набрало в стоимости молоко в Уфе — с ₽67,09 в январе 2023 года до ₽83,03 в декабре 2024 (+23,7%). Показатели чуть ниже средних по региону за тот же период демонстрируют Нефтекамск (20,7%), Сибай (21,9%) и Стерлитамак (15,8%).