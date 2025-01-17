mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 21:47

Published 16 января, 21:47

Modified 16 января, 21:50

Updated 16 января, 21:50

Молоко в Уфе подорожало на 22%

Башкирские коровы оказались золотыми

16 января 2025, 21:47
Фото: 1MI.

Молоко в Уфе подорожало на 22%

Стоимость литра молока средней жирности составила в среднем ₽81,24 на прилавках башкортостанских магазинов, гласит отчёт Росстат, изученный Mkset в пятницу, 17 декабря.

Так, в январе 2023 года тот же продукт купить можно было за ₽66,79, таким образом, стоимость увеличилась на 21,6%.

Сильнее всего набрало в стоимости молоко в Уфе — с ₽67,09 в январе 2023 года до ₽83,03 в декабре 2024 (+23,7%). Показатели чуть ниже средних по региону за тот же период демонстрируют Нефтекамск (20,7%), Сибай (21,9%) и Стерлитамак (15,8%).

Не халяль: Башкирии не нужно 150% свинины
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии похвастались 250% перекрытием потрености башкортостанцев в свинине.

Читайте также:
Уфимцам дешевая красная икра может только снитьсяКвартиры должников уйдут с молотка за бесценок в УфеТранспортную акцию продлили в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Сибай#Новости Уфы#Продукты#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика