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Posted 17 января, 05:21

Published 17 января, 05:21

Modified 17 января, 07:54

Updated 17 января, 07:54

Башкирия встречает Крещение без традиционных морозов

Башкирия встречает Крещение без традиционных морозов

17 января 2025, 05:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
В 2025 году крещенские купания в Башкирии пройдут в более комфортных условиях, чем обычно, а трескучих морозов ждать не стоит, сообщает в пятницу, 17 января, Башгидрометцентр.

Синоптики сообщают, что любителям крещенских купаний в проруби не стоит опасаться сильных морозов. Из-за теплого фронта температура воздуха в Башкирии в ночь на 19 января начнет повышаться до -7…-12°С. При прояснениях, конечно, возможно понижение до -17°С. Кроме того, ожидается небольшой снег. Днем 19 января, в сам день Крещения Господня, температура воздуха будет колебаться в пределах -1… -6°С.

В Уфе в крещенскую ночь прогнозируют от -8 до -10°С, а днем столбики термометров поднимутся до -2… -4°С.

Стоит напомнить, что Крещение Господне — это один из самых важных христианских праздников, который православные отмечают 19 января. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Традиционно, в Крещение происходит освящение воды, а многие люди участвуют в купаниях в проруби.

Крещенских купелей в Уфе будет меньше обычного
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Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году в столице Башкирии верующим придется потрудиться, чтобы найти место для крещенских купаний, так как количество купелей уменьшилось.

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