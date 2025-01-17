Башкирия встречает Крещение без традиционных морозов

Синоптики сообщают, что любителям крещенских купаний в проруби не стоит опасаться сильных морозов. Из-за теплого фронта температура воздуха в Башкирии в ночь на 19 января начнет повышаться до -7…-12°С. При прояснениях, конечно, возможно понижение до -17°С. Кроме того, ожидается небольшой снег. Днем 19 января, в сам день Крещения Господня, температура воздуха будет колебаться в пределах -1… -6°С.