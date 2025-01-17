Башкирия встречает Крещение без традиционных морозов

Posted 17 января, 05:21
Published 17 января, 05:21
Modified 17 января, 07:54
Updated 17 января, 07:54
Синоптики сообщают, что любителям крещенских купаний в проруби не стоит опасаться сильных морозов. Из-за теплого фронта температура воздуха в Башкирии в ночь на 19 января начнет повышаться до -7…-12°С. При прояснениях, конечно, возможно понижение до -17°С. Кроме того, ожидается небольшой снег. Днем 19 января, в сам день Крещения Господня, температура воздуха будет колебаться в пределах -1… -6°С.
В Уфе в крещенскую ночь прогнозируют от -8 до -10°С, а днем столбики термометров поднимутся до -2… -4°С.
Стоит напомнить, что Крещение Господне — это один из самых важных христианских праздников, который православные отмечают 19 января. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Традиционно, в Крещение происходит освящение воды, а многие люди участвуют в купаниях в проруби.
Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году в столице Башкирии верующим придется потрудиться, чтобы найти место для крещенских купаний, так как количество купелей уменьшилось.