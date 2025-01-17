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Posted 17 января, 18:59

Published 17 января, 18:59

Modified 17 января, 19:01

Updated 17 января, 19:01

В Башкирии могут повысить штрафы за нарушение ПДД

Автомобилисты проклинают депутата из Башкирии

17 января 2025, 18:59
Фото: mkset.ru.

В Башкирии могут повысить штрафы за нарушение ПДД

Госдума РФ с подачи депутата-уфимца рассмотрит законопроект о шестикратком увеличении штрафов для водителей, пишет федеральная пресса в пятницу, 17 января.

Инициатива заключается в ужесточении наказаний для автолюбителей за рулём тихоходных транспортных средств (ТС с максимальной скоростью ниже 30 км/ч), пренебрегающих установкой спецзнаков.

Напомним, водители соответствующих машин должны размещать наклейку «Тихоходное транспортное средство». Штраф за нарушение этого правила составляет ₽500.

Депутат от ЛДПР Иван Сухарев предложил увеличить сумму до ₽3 тысяч. Внезапную инициативу он объяснил тем, что «тихоходы» без наклеек нередко становятся причинами ДТП

Сухарев – уроженец Уфы. Взлёт в политической карьере депутата начался в 2011 году, когда он возглавил городское отделение ЛДПР, а в 2013 году занял кресло парламентария в башкортостанском Курултае. В 2024 году Сухарев был кандидатом на выборах главы Башкирии.

Грустные выходные ждут уфимцев
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Ранее Mkset напоминал о том, что за выброшенные новогодние ёлки можно столкнуться с административной ответственностью и штрафом на круглую сумму.

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