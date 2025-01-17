Автомобилисты проклинают депутата из Башкирии

Сухарев – уроженец Уфы. Взлёт в политической карьере депутата начался в 2011 году, когда он возглавил городское отделение ЛДПР, а в 2013 году занял кресло парламентария в башкортостанском Курултае. В 2024 году Сухарев был кандидатом на выборах главы Башкирии.