Автомобилисты проклинают депутата из Башкирии

Posted 17 января, 18:59
Published 17 января, 18:59
Modified 17 января, 19:01
Updated 17 января, 19:01
Инициатива заключается в ужесточении наказаний для автолюбителей за рулём тихоходных транспортных средств (ТС с максимальной скоростью ниже 30 км/ч), пренебрегающих установкой спецзнаков.
Напомним, водители соответствующих машин должны размещать наклейку «Тихоходное транспортное средство». Штраф за нарушение этого правила составляет ₽500.
Депутат от ЛДПР Иван Сухарев предложил увеличить сумму до ₽3 тысяч. Внезапную инициативу он объяснил тем, что «тихоходы» без наклеек нередко становятся причинами ДТП
Сухарев – уроженец Уфы. Взлёт в политической карьере депутата начался в 2011 году, когда он возглавил городское отделение ЛДПР, а в 2013 году занял кресло парламентария в башкортостанском Курултае. В 2024 году Сухарев был кандидатом на выборах главы Башкирии.
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