«Автомобилист» разгромил «Салавата Юлаева»

Posted 17 января, 16:37
Published 17 января, 16:37
Modified 17 января, 16:39
Updated 17 января, 16:39
За непростой встречей в «Уфа-Арене» наблюдали более 7,5 тыс. болельщиков. Джош Ливо заработал «СЮ» преимущество уже на восьмой минуте матча, однако к 13-й минуте екатеринбуржец Максим Денежкин сравнял счёт на табло.
Второй период прошёл в напряжении, однако никто очков для своих команд не заработал. Куда более продуктивной была третья двадцатиминутка, в ходе которой голкипер «Салавата» пропустил от «Автомобилиста» сразу три шайбы.
Для клуба из Екатеринбурга победа над «СЮ» стала пятой в серии.