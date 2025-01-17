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Posted 17 января, 16:37

Published 17 января, 16:37

Modified 17 января, 16:39

Updated 17 января, 16:39

«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Автомобилистом»

«Автомобилист» разгромил «Салавата Юлаева»

17 января 2025, 16:37
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» потерпел поражение в матче с «Автомобилистом»

Уверенной победой гостей со счётом 1:4 завершился матч уфимского хоккейного клуба на домашнем поле в пятницу, 17 января.

За непростой встречей в «Уфа-Арене» наблюдали более 7,5 тыс. болельщиков. Джош Ливо заработал «СЮ» преимущество уже на восьмой минуте матча, однако к 13-й минуте екатеринбуржец Максим Денежкин сравнял счёт на табло.

Второй период прошёл в напряжении, однако никто очков для своих команд не заработал. Куда более продуктивной была третья двадцатиминутка, в ходе которой голкипер «Салавата» пропустил от «Автомобилиста» сразу три шайбы.

Для клуба из Екатеринбурга победа над «СЮ» стала пятой в серии.

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