Жучки в крупах? Домохозяйка дала простые советы, которые спасут ваши запасы и кухню

Жучки в крупах — это не просто неприятность, а целая проблема для любой домохозяйки. Они могут появляться в разных типах круп — от риса до манки, и иногда даже в пастах. Но откуда они берутся? Основная причина — это неправильное хранение продуктов. Если вы оставляете крупы в оригинальной упаковке, влага и тепло становятся идеальными условиями для развития мелких вредителей.