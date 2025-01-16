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Posted 16 января, 11:15

Published 16 января, 11:15

Modified 16 января, 12:25

Updated 16 января, 12:25

Мэрия Уфы поручила застроить город за ₽9 млрд

В Уфе построят квартал за ₽9 млрд

16 января 2025, 11:15
Фото: 1MI.

Мэрия Уфы поручила застроить город за ₽9 млрд

Компания «Город БСС» застроит 2,5 га Уфы за ₽9 млрд, согласно опубликованным на портале Госзакупок итогам торгов в четверг, 16 января.

Мэрия Уфы подпишет контракт с застройщиком «Город БСС» на комплексное развитие территории. В квартале в районе улиц Ленина и Крупской снесут все старые объекты. На их месте окажется 18-ть высоток, бани, гаражи и прочее.

Право на подписание контракта компания приобрела за ₽50 миллионов, а затем подтвердила наличие ₽9 млрд — ₽352 миллиона из которых пойдут на расселение жителей реконструируемого района.

Интересно, что «Город БСС» стал единственным участником торгов. Сама фирма достаточно молодая — компания начала свою деятельность только в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс». Открытие прошло не слишком гладко — в год начала деятельности фирма заработала менее ₽300 тыс, а убытки составили ₽1,5 млн.

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Ранее Mkset рассказал, что уфимский район возле «психушки» напичкают высотками.

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