В Уфе построят квартал за ₽9 млрд

Интересно, что «Город БСС» стал единственным участником торгов. Сама фирма достаточно молодая — компания начала свою деятельность только в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс». Открытие прошло не слишком гладко — в год начала деятельности фирма заработала менее ₽300 тыс, а убытки составили ₽1,5 млн.