В Уфе построят квартал за ₽9 млрд

Posted 16 января, 11:15
Published 16 января, 11:15
Modified 16 января, 12:25
Updated 16 января, 12:25
Мэрия Уфы подпишет контракт с застройщиком «Город БСС» на комплексное развитие территории. В квартале в районе улиц Ленина и Крупской снесут все старые объекты. На их месте окажется 18-ть высоток, бани, гаражи и прочее.
Право на подписание контракта компания приобрела за ₽50 миллионов, а затем подтвердила наличие ₽9 млрд — ₽352 миллиона из которых пойдут на расселение жителей реконструируемого района.
Интересно, что «Город БСС» стал единственным участником торгов. Сама фирма достаточно молодая — компания начала свою деятельность только в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс». Открытие прошло не слишком гладко — в год начала деятельности фирма заработала менее ₽300 тыс, а убытки составили ₽1,5 млн.