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Posted 16 января, 04:27

Published 16 января, 04:27

Modified 16 января, 07:59

Updated 16 января, 07:59

В Уфе нашли и снесли нелегальный автосалон

В Уфе нашли и снесли нелегальный автосалон

16 января 2025, 04:27
Фото: 1MI.
Был ликвидирован незаконный автосалон, который вел бизнес без необходимых документов и не платил налоги, сообщает в четверг, 16 января, глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

Автосалон, расположившийся на улице Рихарда Зорге, занимал территорию площадью более 400 квадратных метров. Выяснилось, что владелец бизнеса осуществлял выкуп и продажу автомобилей, не имея при этом правоустанавливающих документов на земельный участок. Это означает, что налог от дохода, получаемого от продажи автомобилей, не поступал в городской бюджет.

После того, как комиссия по выявлению незаконных торговых объектов запросила у владельца автосалона разрешительные документы, выяснилось, что договора аренды земли у предпринимателя нет. В результате было принято решение о сносе незаконного автосалона. Территория, где располагался «Автолайн», по словам главы района, будет приведена в порядок.

В Кировском районе города также прошли рейды по выявлению незаконных объектов. В результате был демонтирован торговый ларек, незаконно установленный прямо на трамвайной остановке «Республиканская клиническая больница» по улице Мингажева, 132. В киоске продавали самсу.

Фото: Антон Тарасов

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на два месяца частично перекроют улицу Дагестанскую из-за работ по модернизации водоснабжения.

В Уфе на два месяца перекроют дороги
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