В Уфе нашли и снесли нелегальный автосалон

После того, как комиссия по выявлению незаконных торговых объектов запросила у владельца автосалона разрешительные документы, выяснилось, что договора аренды земли у предпринимателя нет. В результате было принято решение о сносе незаконного автосалона. Территория, где располагался «Автолайн», по словам главы района, будет приведена в порядок.