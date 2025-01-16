В Уфе нашли и снесли нелегальный автосалон

Posted 16 января, 04:27
Published 16 января, 04:27
Modified 16 января, 07:59
Updated 16 января, 07:59
Автосалон, расположившийся на улице Рихарда Зорге, занимал территорию площадью более 400 квадратных метров. Выяснилось, что владелец бизнеса осуществлял выкуп и продажу автомобилей, не имея при этом правоустанавливающих документов на земельный участок. Это означает, что налог от дохода, получаемого от продажи автомобилей, не поступал в городской бюджет.
После того, как комиссия по выявлению незаконных торговых объектов запросила у владельца автосалона разрешительные документы, выяснилось, что договора аренды земли у предпринимателя нет. В результате было принято решение о сносе незаконного автосалона. Территория, где располагался «Автолайн», по словам главы района, будет приведена в порядок.
В Кировском районе города также прошли рейды по выявлению незаконных объектов. В результате был демонтирован торговый ларек, незаконно установленный прямо на трамвайной остановке «Республиканская клиническая больница» по улице Мингажева, 132. В киоске продавали самсу.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на два месяца частично перекроют улицу Дагестанскую из-за работ по модернизации водоснабжения.