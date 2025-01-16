В Уфе меняют знаки — горожане не в восторге

Posted 16 января, 07:30
Published 16 января, 07:30
Modified 16 января, 08:39
Updated 16 января, 08:39
Речь идет об улице Степана Кувыкина, где уже примерно в феврале 2025 года появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке от Софьи Перовской до Авроры в обоих направлениях. По мнению городской администрации, это должно увеличить пропускную способность и уменьшить заторы. Но вот у простых уфимцев, похоже, другое мнение на этот счет.
В соцсетях мэрии тут же разгорелась бурная дискуссия. Автомобилисты негодуют, ведь, по их словам, реальных улучшений нет, а вот поводов для штрафов станет больше.
— Стоянок нет, дорогу не расширяют, а знаки и эвакуаторы — пожалуйста! Запретите тогда и повороты налево, чего мелочиться, — иронизируют комментаторы.
Кроме того, уфимцы обращают внимание на другие проблемные места, где давно пора что-то менять.
— На Гостином дворе когда светофоры поставите? В выходные невозможно ездить, — пишет Дмитрий.
— А можно еще на перекрестке Валиди и Новомостовой сделать красивый надземный или подземный пешеходный переход и тем самым уменьшить пробки для автомобилей и пешеходам облегчить переход дороги, — добавляет Эльдар.
Как ранее сообщал Mkset, прогулки в обновленных парках Башкирии омрачились для местных жителей неработающими или ужасно грязными общественными туалетами.