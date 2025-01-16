В Уфе меняют знаки — горожане не в восторге

Речь идет об улице Степана Кувыкина, где уже примерно в феврале 2025 года появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке от Софьи Перовской до Авроры в обоих направлениях. По мнению городской администрации, это должно увеличить пропускную способность и уменьшить заторы. Но вот у простых уфимцев, похоже, другое мнение на этот счет.