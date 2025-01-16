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Posted 16 января, 07:30

Published 16 января, 07:30

Modified 16 января, 08:39

Updated 16 января, 08:39

В Уфе ввели новые ограничения

В Уфе меняют знаки — горожане не в восторге

16 января 2025, 07:30
Фото: 1MI.

В Уфе ввели новые ограничения

Власти Уфы решили улучшить дорожное движение, установив новые знаки, сообщает в четверг, 16 января, администрация города.

Речь идет об улице Степана Кувыкина, где уже примерно в феврале 2025 года появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке от Софьи Перовской до Авроры в обоих направлениях. По мнению городской администрации, это должно увеличить пропускную способность и уменьшить заторы. Но вот у простых уфимцев, похоже, другое мнение на этот счет.

Фото: Администрация Уфы

В соцсетях мэрии тут же разгорелась бурная дискуссия. Автомобилисты негодуют, ведь, по их словам, реальных улучшений нет, а вот поводов для штрафов станет больше.

— Стоянок нет, дорогу не расширяют, а знаки и эвакуаторы — пожалуйста! Запретите тогда и повороты налево, чего мелочиться, — иронизируют комментаторы.

Кроме того, уфимцы обращают внимание на другие проблемные места, где давно пора что-то менять.

— На Гостином дворе когда светофоры поставите? В выходные невозможно ездить, — пишет Дмитрий.
— А можно еще на перекрестке Валиди и Новомостовой сделать красивый надземный или подземный пешеходный переход и тем самым уменьшить пробки для автомобилей и пешеходам облегчить переход дороги, — добавляет Эльдар.
Жителям Башкирии приходится терпеть
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Как ранее сообщал Mkset, прогулки в обновленных парках Башкирии омрачились для местных жителей неработающими или ужасно грязными общественными туалетами.

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