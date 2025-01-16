В Уфе арестовали расчленителя

Posted 16 января, 08:14
Published 16 января, 08:14
Modified 16 января, 08:27
Updated 16 января, 08:27
По ходатайству следствия Калининский районный суд Уфы определил меру пресечения для 36-летнего мужчины, который обвиняется в жутком преступлении. По версии следствия, уфимец убил и расчленил мужчину. Как сообщали ранее инсайдерские Telegram-каналы, причиной убийства стала женщина. Якобы убитый — новый кавалер прежней дамы сердца расчленителя.
Преступление было совершено в канун Нового 2025 года. Будущие убийца и жертва тогда поссорились. Оба находились в квартире, судя по всему, общей пассии. Первый схватил в руки нож и принялся кромсать своего соперника. Поняв, что убил человека, 36-летний уфимец решил избавиться от главной улики — трупа мужчины. Уфимец расчленил тело жертвы и спрятал его части в ближайшем лесном массиве.
Оперативники вышли на след преступника быстро. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.
— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 марта 2025 года, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.