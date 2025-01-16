В Уфе арестовали расчленителя

Преступление было совершено в канун Нового 2025 года. Будущие убийца и жертва тогда поссорились. Оба находились в квартире, судя по всему, общей пассии. Первый схватил в руки нож и принялся кромсать своего соперника. Поняв, что убил человека, 36-летний уфимец решил избавиться от главной улики — трупа мужчины. Уфимец расчленил тело жертвы и спрятал его части в ближайшем лесном массиве.