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Posted 16 января, 08:14

Published 16 января, 08:14

Modified 16 января, 08:27

Updated 16 января, 08:27

В Уфе арестовали расчленителя

В Уфе арестовали расчленителя

16 января 2025, 08:14
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Мужчина убил своего соперника и разрезал его труп на несколько частей, сообщает в четверг, 16 января, объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По ходатайству следствия Калининский районный суд Уфы определил меру пресечения для 36-летнего мужчины, который обвиняется в жутком преступлении. По версии следствия, уфимец убил и расчленил мужчину. Как сообщали ранее инсайдерские Telegram-каналы, причиной убийства стала женщина. Якобы убитый — новый кавалер прежней дамы сердца расчленителя.

Преступление было совершено в канун Нового 2025 года. Будущие убийца и жертва тогда поссорились. Оба находились в квартире, судя по всему, общей пассии. Первый схватил в руки нож и принялся кромсать своего соперника. Поняв, что убил человека, 36-летний уфимец решил избавиться от главной улики — трупа мужчины. Уфимец расчленил тело жертвы и спрятал его части в ближайшем лесном массиве.

Оперативники вышли на след преступника быстро. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 марта 2025 года, — уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Видео: Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Напомним, ранее в Башкирии вычислили банкрота-миллионера.

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