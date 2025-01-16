В Туймазах судят браконьеров, выловивших более 1000 раков

Posted 16 января, 06:41
Published 16 января, 06:41
Modified 16 января, 07:12
Updated 16 января, 07:12
Тогда полицейские вместе с инспектором рыбнадзора провели обыски у жителей деревни Кандры-Кутуй Марселя Яруллина, Азата Хасанова, Ленара Хафизова, Артура Хакимова и обнаружили у них более 1000 раков, более 100 окуней, более 300 раколовок. Их обвинили в незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 ч. 3 УК РФ), по этой статье им грозит крупный штраф до миллиона рублей и даже лишение свободы до 5 лет.
Дело начали рассматривать в суде 19 августа прошлого года, слушания несколько раз переносили по разным причинам, в том числе из-за неявки в суд подсудимого и свидетелей.
Напомним, озеро Кандрыкуль не раз становилось местом незаконной ловли. Действия браконьеров угрожают экологическому благополучию озера. Раков неслучайно называют «санитарами» рек и озер, они очищают водоемы от падали и больных растений.