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Posted 16 января, 06:41

Published 16 января, 06:41

Modified 16 января, 07:12

Updated 16 января, 07:12

В Башкирии будут судить за незаконную ловлю раков

В Туймазах судят браконьеров, выловивших более 1000 раков

16 января 2025, 06:41
Фото: Изображение Midjourney. В Башкирии будут судить за незаконную ловлю раков
В пятницу, 17 января, в Туймазинском межрайонном суде запланировано заседание по делу четверых местных жителей, которых поймали еще в марте 2024 года, сообщил Mkset источник в Росрыболовстве.

Тогда полицейские вместе с инспектором рыбнадзора провели обыски у жителей деревни Кандры-Кутуй Марселя Яруллина, Азата Хасанова, Ленара Хафизова, Артура Хакимова и обнаружили у них более 1000 раков, более 100 окуней, более 300 раколовок. Их обвинили в незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 ч. 3 УК РФ), по этой статье им грозит крупный штраф до миллиона рублей и даже лишение свободы до 5 лет.

Дело начали рассматривать в суде 19 августа прошлого года, слушания несколько раз переносили по разным причинам, в том числе из-за неявки в суд подсудимого и свидетелей.

Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии
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Напомним, озеро Кандрыкуль не раз становилось местом незаконной ловли. Действия браконьеров угрожают экологическому благополучию озера. Раков неслучайно называют «санитарами» рек и озер, они очищают водоемы от падали и больных растений.

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