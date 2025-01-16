В Туймазах судят браконьеров, выловивших более 1000 раков

Тогда полицейские вместе с инспектором рыбнадзора провели обыски у жителей деревни Кандры-Кутуй Марселя Яруллина, Азата Хасанова, Ленара Хафизова, Артура Хакимова и обнаружили у них более 1000 раков, более 100 окуней, более 300 раколовок. Их обвинили в незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 ч. 3 УК РФ), по этой статье им грозит крупный штраф до миллиона рублей и даже лишение свободы до 5 лет.