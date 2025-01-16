В ФК «Уфа» объяснили появление Омари Тетрадзе на поле в качестве тренера

— Не по-пацански… — откликнулся другой.



Добавим, именно Евгений Харлачев вывел уфимскую команду из кризиса в прошлом сезоне, когда она находилась в зоне вылета во Второй лиге. Под его руководством команда стала чемпионом и повысила свой класс, поднявшись в Первую лигу.



Что же касается Омари Тетрадзе, то знатоки футбола помнят его еще по выступлениям в сборной СССР. Его карьера началась в «Динамо» (Тбилиси) в 1987 году. Он был игроком и в зарубежных клубах: в итальянской «Роме» и в греческой команде ПАОК.