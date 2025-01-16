В ФК «Уфа» объяснили появление Омари Тетрадзе на поле в качестве тренера

Posted 16 января, 11:10
Published 16 января, 11:10
Modified 16 января, 12:22
Updated 16 января, 12:22
Сергей Фельдман добавил, что кандидатуру нового главного тренера определят завтра, 18 января, во время заседания в Минспорта Республики Башкортостан.
Вчера, 15 января, главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв также подтвердил свое отстранение от тренировок с командой. Он рассказал «Чемпионату», что в клубе хотят назначить нового главного тренера. Кроме него от работы с основной командой отстранили и тренера Евгения Чернухина, сказал он.
Напомним, вчера об этой ситуации рассказал в своем телеграм-канале бывший руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный. В клубе это сообщение комментировать не стали, назвав его «слухами».
Выходит, до официального объявления о смене главного тренера в уфимском футбольном клубе осталось совсем немного. Вероятнее всего, решение примут завтра, 18 января.
Болельщики встретили новость о предстоящей замене Евгения Харлачева на посту главного тренера по-разному.
— Вывел в Первую лигу, конечно молодец. Но дальше нужно было что-то менять. Решение грустное, но верное, — высказался один из них в комментариях в соцсетях.
— Не по-пацански… — откликнулся другой.
Добавим, именно Евгений Харлачев вывел уфимскую команду из кризиса в прошлом сезоне, когда она находилась в зоне вылета во Второй лиге. Под его руководством команда стала чемпионом и повысила свой класс, поднявшись в Первую лигу.
Что же касается Омари Тетрадзе, то знатоки футбола помнят его еще по выступлениям в сборной СССР. Его карьера началась в «Динамо» (Тбилиси) в 1987 году. Он был игроком и в зарубежных клубах: в итальянской «Роме» и в греческой команде ПАОК.