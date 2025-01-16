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Posted 16 января, 11:10

Published 16 января, 11:10

Modified 16 января, 12:22

Updated 16 января, 12:22

Омари Тетрадзе назначен спортдиректором «Уфы» в декабре 2024 года, а теперь уже тренирует команду

В ФК «Уфа» объяснили появление Омари Тетрадзе на поле в качестве тренера

16 января 2025, 11:10
Фото: fcufa.pro. Омари Тетрадзе назначен спортдиректором «Уфы» в декабре 2024 года, а теперь уже тренирует команду

Нового тренера ФК «Уфа» назовут в пятницу

Гендиректор уфимского клуба Сергей Фельдман в среду 15 января, заявил телеканалу «Матч ТВ», что Омари Тетрадзе «отвечает за ведение тренировочного процесса

Сергей Фельдман добавил, что кандидатуру нового главного тренера определят завтра, 18 января, во время заседания в Минспорта Республики Башкортостан.

Вчера, 15 января, главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв также подтвердил свое отстранение от тренировок с командой. Он рассказал «Чемпионату», что в клубе хотят назначить нового главного тренера. Кроме него от работы с основной командой отстранили и тренера Евгения Чернухина, сказал он.

Напомним, вчера об этой ситуации рассказал в своем телеграм-канале бывший руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный. В клубе это сообщение комментировать не стали, назвав его «слухами».

Выходит, до официального объявления о смене главного тренера в уфимском футбольном клубе осталось совсем немного. Вероятнее всего, решение примут завтра, 18 января.

В футбольном клубе «Уфа» игрокам представили нового главного тренера
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Болельщики встретили новость о предстоящей замене Евгения Харлачева на посту главного тренера по-разному.

— Вывел в Первую лигу, конечно молодец. Но дальше нужно было что-то менять. Решение грустное, но верное, — высказался один из них в комментариях в соцсетях.

— Не по-пацански… — откликнулся другой.

Добавим, именно Евгений Харлачев вывел уфимскую команду из кризиса в прошлом сезоне, когда она находилась в зоне вылета во Второй лиге. Под его руководством команда стала чемпионом и повысила свой класс, поднявшись в Первую лигу.

Что же касается Омари Тетрадзе, то знатоки футбола помнят его еще по выступлениям в сборной СССР. Его карьера началась в «Динамо» (Тбилиси) в 1987 году. Он был игроком и в зарубежных клубах: в итальянской «Роме» и в греческой команде ПАОК.

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