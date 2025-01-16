В Башкирии школу залило кипятком

Posted 16 января, 08:12
Published 16 января, 08:12
Modified 16 января, 09:12
Updated 16 января, 09:12
В социальных сетях появилось видео из школы №6, где по коридорам «плавали» не только ученики, но и горячая вода. Причиной потопа стал порыв системы отопления, который произошел днем 16 января на четвертом этаже. Из-за того, что на третьем этаже был установлен подвесной потолок «Армстронг», утечку обнаружили не сразу. Когда же потолок не выдержал, кипяток хлынул в коридор, устроив настоящий «водный мир».
Как сообщила глава района, никто из учеников и персонала не пострадал, и на учебный процесс это происшествие не повлияло. Работники школы и обслуживающая организация оперативно перекрыли воду, а трубу в срочном порядке заварили. Потолочные блоки, по словам главы, должны вернуться на место уже вечером 16 января.
Однако, если судить по кадрам с места событий, ликвидация последствий аварии легла на плечи самих учеников. Старшеклассники, вооружившись тряпками и ведрами, героически боролись с водной стихией.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ученики и учителя гимназии №47 неожиданно отправились домой.