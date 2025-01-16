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Posted 16 января, 08:12

Published 16 января, 08:12

Modified 16 января, 09:12

Updated 16 января, 09:12

В Башкирии школу залило кипятком

В Башкирии школу залило кипятком

16 января 2025, 08:12
Фото: Анна Карабанова.
В школе Благовещенска произошла коммунальная авария, превратившая учебное заведение в подобие бассейна, сообщает в четверг, 16 января, глава района Анна Карабанова.

В социальных сетях появилось видео из школы №6, где по коридорам «плавали» не только ученики, но и горячая вода. Причиной потопа стал порыв системы отопления, который произошел днем 16 января на четвертом этаже. Из-за того, что на третьем этаже был установлен подвесной потолок «Армстронг», утечку обнаружили не сразу. Когда же потолок не выдержал, кипяток хлынул в коридор, устроив настоящий «водный мир».

Как сообщила глава района, никто из учеников и персонала не пострадал, и на учебный процесс это происшествие не повлияло. Работники школы и обслуживающая организация оперативно перекрыли воду, а трубу в срочном порядке заварили. Потолочные блоки, по словам главы, должны вернуться на место уже вечером 16 января.

Однако, если судить по кадрам с места событий, ликвидация последствий аварии легла на плечи самих учеников. Старшеклассники, вооружившись тряпками и ведрами, героически боролись с водной стихией.

Видео: Mash Batash.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии ученики и учителя гимназии №47 неожиданно отправились домой.

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