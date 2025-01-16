В Башкирии школу залило кипятком

В социальных сетях появилось видео из школы №6, где по коридорам «плавали» не только ученики, но и горячая вода. Причиной потопа стал порыв системы отопления, который произошел днем 16 января на четвертом этаже. Из-за того, что на третьем этаже был установлен подвесной потолок «Армстронг», утечку обнаружили не сразу. Когда же потолок не выдержал, кипяток хлынул в коридор, устроив настоящий «водный мир».