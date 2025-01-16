В Башкирии призывают стать героями

Posted 16 января, 08:34
Published 16 января, 08:34
Modified 16 января, 08:41
Updated 16 января, 08:41
В Республике Башкортостан решили, что самый надежный способ помочь бездомным животным — это найти им любящие семьи. Председатель госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин заявил, что нужно проводить акции «Уфа без брошенных животных» и подобные, чтобы привлечь внимание к питомцам приютов и найти им новых хозяев.
Дело в том, что строительство государственных приютов для животных — дело дорогостоящее. По словам Зиганшина, одно место для собаки в таком приюте обойдется в 250 тысяч рублей, а пожизненное содержание — в целый миллион. Поэтому власти решили пойти другим путем: сделать ставку на неравнодушие жителей.
Также чиновники отметили, что хоть и есть ограничения на количество питомцев в зависимости от размера жилья, выбрасывать животных никто не собирается. Административной ответственности за это пока нет. Зампредседателя комитета Курултая Руфина Шагапова предложила частным приютам легализоваться, чтобы получить доступ к государственной финансовой поддержке. Она считает, что чиновники должны помочь приютам с оформлением документов.
И еще одна важная новость: до конца 2025 года планируется принять закон об обязательной стерилизации домашних животных, не имеющих племенной ценности. Это должно помочь сократить количество бездомных кошек и собак на улицах Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, Следком РБ начал проверку о непринятии местными властями мер к организации отлова волков в Межгорье.