В Башкирии призывают стать героями

Также чиновники отметили, что хоть и есть ограничения на количество питомцев в зависимости от размера жилья, выбрасывать животных никто не собирается. Административной ответственности за это пока нет. Зампредседателя комитета Курултая Руфина Шагапова предложила частным приютам легализоваться, чтобы получить доступ к государственной финансовой поддержке. Она считает, что чиновники должны помочь приютам с оформлением документов.