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Posted 16 января, 08:34

Published 16 января, 08:34

Modified 16 января, 08:41

Updated 16 января, 08:41

Уфимцам предлагают приютить бродяг

В Башкирии призывают стать героями

16 января 2025, 08:34
Фото: 1MI.

Уфимцам предлагают приютить бродяг

Власти региона обратились к гражданам с просьбой забрать собак из приютов, предлагая нестандартное решение проблемы бездомных животных, сообщает в четверг, 16 января, издание «Ъ-Уфа».

В Республике Башкортостан решили, что самый надежный способ помочь бездомным животным — это найти им любящие семьи. Председатель госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин заявил, что нужно проводить акции «Уфа без брошенных животных» и подобные, чтобы привлечь внимание к питомцам приютов и найти им новых хозяев.

Дело в том, что строительство государственных приютов для животных — дело дорогостоящее. По словам Зиганшина, одно место для собаки в таком приюте обойдется в 250 тысяч рублей, а пожизненное содержание — в целый миллион. Поэтому власти решили пойти другим путем: сделать ставку на неравнодушие жителей.

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Также чиновники отметили, что хоть и есть ограничения на количество питомцев в зависимости от размера жилья, выбрасывать животных никто не собирается. Административной ответственности за это пока нет. Зампредседателя комитета Курултая Руфина Шагапова предложила частным приютам легализоваться, чтобы получить доступ к государственной финансовой поддержке. Она считает, что чиновники должны помочь приютам с оформлением документов.

И еще одна важная новость: до конца 2025 года планируется принять закон об обязательной стерилизации домашних животных, не имеющих племенной ценности. Это должно помочь сократить количество бездомных кошек и собак на улицах Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, Следком РБ начал проверку о непринятии местными властями мер к организации отлова волков в Межгорье.

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