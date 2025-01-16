Богатырь родился в Уфе

В Республиканском перинатальном центре Уфы на свет появился малыш весом 5200 грамм. Стоит отметить, что по данным медиков, средний вес новорожденного обычно колеблется в районе 3-3,5 килограммов. Как сообщает медик, для мамы этот малыш стал четвертым ребенком. Роды, по словам акушеров, прошли путем кесарева сечения. Большой вес ребенка — следствие диабета у матери. Имя новорожденного и другие подробности не разглашаются.