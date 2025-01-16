mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 14:50

Published 16 января, 14:50

Modified 16 января, 16:23

Updated 16 января, 16:23

Один багаж уфимки оказался дважды украден

Тюменец обокрал самарца, обокравшего уфимку

16 января 2025, 14:50
Фото: МВД России.

Один багаж уфимки оказался дважды украден

Рюкзак жительницы Башкирии забрал невнимательный попутчик, а затем украл хитрый жулик, сообщили в управлении МВД по Уралу в четверг, 16 января.

Как рассказали правоохранители, в Южно-Уральское МВД обратилась пассажирка поезда «Новый Уренгой — Уфа». Жительница Башкирии рассказала, что у нее пропал рюкзак, в котором были документы, телефон, повербанк и продукты. Сама уфимка предположила, что рюкзак по невнимательности мог забрать ее попутчик.

В этот же день в тюменское МВД обратился тот самый попутчик. 38-летний житель Самары рассказал, что действительно случайно забрал вещи уфимки. Мужчина планировал передать пропажу правоохранителям, однако на вокзале весь багаж, в том числе рюкзак уфимки, был украден.

Фото: МВД России

Полиция быстро нашла жулика. Им оказался 41-летний тюменец. Мужчина воспользовался невнимательностью самарского пассажира и стащил весь багаж. Больше всего тюменца заинтересовал многострадальный рюкзак — вещи самарца воришка выбросил, а вот рюкзак со всем содержимым оставил себе.

«Золотую лихорадку» вылечили маски-шоу в Башкирии
Узнать подробнее

Похищенные вещи вскоре передадут жительнице Башкирии, а против нечистого на руку тюменца возбудили уголовное дело.

Ранее Mkset рассказал, как уроженец Челябинска незаконно озолотился на Башкортостане.

Читайте также:
Сборщикам пива в Башкирии грозит уголовное наказаниеБашкирского полицейского отправили в СИЗО«Ледовое побоище» в Уфе заинтересовало полицию
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Мвд#Кража#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Самара#Тюмень#Новый Уренгой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика