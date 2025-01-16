Тюменец обокрал самарца, обокравшего уфимку

Posted 16 января, 14:50
Published 16 января, 14:50
Modified 16 января, 16:23
Updated 16 января, 16:23
Как рассказали правоохранители, в Южно-Уральское МВД обратилась пассажирка поезда «Новый Уренгой — Уфа». Жительница Башкирии рассказала, что у нее пропал рюкзак, в котором были документы, телефон, повербанк и продукты. Сама уфимка предположила, что рюкзак по невнимательности мог забрать ее попутчик.
В этот же день в тюменское МВД обратился тот самый попутчик. 38-летний житель Самары рассказал, что действительно случайно забрал вещи уфимки. Мужчина планировал передать пропажу правоохранителям, однако на вокзале весь багаж, в том числе рюкзак уфимки, был украден.
Полиция быстро нашла жулика. Им оказался 41-летний тюменец. Мужчина воспользовался невнимательностью самарского пассажира и стащил весь багаж. Больше всего тюменца заинтересовал многострадальный рюкзак — вещи самарца воришка выбросил, а вот рюкзак со всем содержимым оставил себе.
Похищенные вещи вскоре передадут жительнице Башкирии, а против нечистого на руку тюменца возбудили уголовное дело.
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