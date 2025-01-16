Тюменец обокрал самарца, обокравшего уфимку

В этот же день в тюменское МВД обратился тот самый попутчик. 38-летний житель Самары рассказал, что действительно случайно забрал вещи уфимки. Мужчина планировал передать пропажу правоохранителям, однако на вокзале весь багаж, в том числе рюкзак уфимки, был украден.