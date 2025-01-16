Туристы застряли на уфимской канатной дороге

Posted 16 января, 05:05
Published 16 января, 05:05
Modified 16 января, 08:00
Updated 16 января, 08:00
На самом деле, никакой катастрофы не произошло, но представьте себе на минутку: вы зависли в кабинке на высоте, и что делать — непонятно. Именно такая ситуация разыгралась на уфимской канатной дороге, правда, лишь в рамках учений спасателей. Целью было отработать действия в случае поломки, когда 18 человек оказываются заложниками поднебесного аттракциона.
По легенде, канатку «подвел» технический сбой, и вот уже спасатели из разных подразделений мчатся к месту происшествия. Четыре группы специалистов ловко карабкались вверх, чтобы с помощью специального снаряжения «снять» туристов с высоты. Еще одна группа на снегоходах занималась транспортировкой «пострадавших» в теплое помещение на верхней станции.
Спасатели на практике отрабатывали навыки спуска людей с высоты и учились взаимодействовать между разными службами. В учениях приняли участие не только уфимские специалисты, но и коллеги из Магнитогорска.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии спасатели помогли упавшей в ущелье косуле.