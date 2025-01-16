Туристы застряли на уфимской канатной дороге

На самом деле, никакой катастрофы не произошло, но представьте себе на минутку: вы зависли в кабинке на высоте, и что делать — непонятно. Именно такая ситуация разыгралась на уфимской канатной дороге, правда, лишь в рамках учений спасателей. Целью было отработать действия в случае поломки, когда 18 человек оказываются заложниками поднебесного аттракциона.