Тепло в дом вернется за считанные часы: секреты эффективной очистки батареи

Проблемы с отоплением могут быть разные, и важно точно определить, что именно мешает радиатору работать на полную мощность. Самая частая проблема — это накопившиеся отложения в трубах и радиаторах, такие как ржавчина или накипь. Особенно это характерно для старых систем, где трубы не проходили регулярного обслуживания.