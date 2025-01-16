Тащили вместе по лестнице: стали известны подробности дела уфимского расчленителя

Posted 16 января, 09:15
Published 16 января, 09:15
Modified 16 января, 09:23
Updated 16 января, 09:23
В канун Нового года в полицию обратилась 36-летняя уфимка с заявлением о пропаже своего брата-близнеца. По ее словам, родственник вышел из дома и не вернулся. В ходе расследования полиция выяснила, что пропавший сожительствовал с 35-летней уфимкой. Женщину вызвали в отдел для дачи показаний, когда открылись чудовищные подробности деяний ушедшего из дома.
Уфимка призналась, что незадолго до Нового года она попросила помощи у своего сожителя — того самого «пропавшего» мужчины. Парочка отправилась к бывшему любовнику женщины, чтобы забрать ее вещи из квартиры. Предварительно дама рассказала, что экс-сожитель избивал ее во время отношений. И 36-летний уфимец, придя в квартиру к обидчику дамы сердца, под влиянием бурных эмоций и алкоголя решил защитить честь возлюбленной.
В ходе выяснения отношений, влюбленный уфимец избил бывшего любовника своей женщины до смерти. В полицию уфимские Бонни и Клайд обращаться не спешили. Вместо этого они расчленили труп кухонными ножами, затем распихали останки убитого по обычным мусорным пакетам.
Позже сладкая парочка отправилась выбрасывать «мусор», как ни в чем не бывало пронося голубые пакеты по лестнице многоэтажки и через заснеженный двор. Пакеты, напичканные человеческими останками, влюбленные оставили в ближайшем лесу.
Правоохранители быстро вышли на след расчленителя. Мужчину задержали. Сначала свою вину он отрицал, однако после предоставления всех доказательств, отпираться от содеянного обвиняемый не стал. Сейчас мужчину отправили под стражу на два месяца на время завершения расследования.