Тащили вместе по лестнице: стали известны подробности дела уфимского расчленителя

Уфимка призналась, что незадолго до Нового года она попросила помощи у своего сожителя — того самого «пропавшего» мужчины. Парочка отправилась к бывшему любовнику женщины, чтобы забрать ее вещи из квартиры. Предварительно дама рассказала, что экс-сожитель избивал ее во время отношений. И 36-летний уфимец, придя в квартиру к обидчику дамы сердца, под влиянием бурных эмоций и алкоголя решил защитить честь возлюбленной.