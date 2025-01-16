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Posted 16 января, 18:48

Published 16 января, 18:48

Modified 16 января, 21:22

Updated 16 января, 21:22

Скончался Дэвид Линч

Скончался Дэвид Линч

16 января 2025, 18:48
Фото: Kinopoisk.
Кинематографист Дэвид Линч ушёл из жизни в возрасте 78 лет, информирует зарубежная пресса со ссылкой на близких режиссёра вечером четверга, 16 января.

Причиной смерти Линча, судя по всему, стала неизлечимая болезнь — эмфизема. В августе 2024 года режиссёр заявил, что недуг «приковал его к дому», а летальным исходом для американского киноматографиста могла закончиться и обычная простуда.

Линч трижды был номинирован на «Оскар», режиссёр также был лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

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