Скончался Дэвид Линч

Posted 16 января, 18:48
Published 16 января, 18:48
Modified 16 января, 21:22
Updated 16 января, 21:22
Причиной смерти Линча, судя по всему, стала неизлечимая болезнь — эмфизема. В августе 2024 года режиссёр заявил, что недуг «приковал его к дому», а летальным исходом для американского киноматографиста могла закончиться и обычная простуда.
Линч трижды был номинирован на «Оскар», режиссёр также был лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе скончался знаменитый академик, всю жизнь посвятивший научной деятельности в Башкирии.