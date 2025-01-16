Школьники Башкирии уйдут в длительный отпуск

Posted 16 января, 12:29
Published 16 января, 12:29
Modified 16 января, 12:40
Updated 16 января, 12:40
В школах Башкирии началась самая длинная и нелюбимая детьми «третья» четверть. Однако после последних уроков в пятницу, 28 марта, школьники отправятся на каникулы. Вернутся ученики за парту в понедельник, 6 апреля. Таким образом, весенние каникулы в Башкирии продлятся девять дней.
Затем школьников ждет самая короткая «четвертая» четверть, которая продлится меньше двух месяцев — до вторника, 27 мая. Затем в школах прозвучит Последний звонок, а выпускники 9-х и 11-х классов сдадут экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Также Mkset опубликовал расписание выпускных вечеров в Башкирии.
Ранее Mkset рассказал об коммунальной аварии в одной из школ Башкирии: вместо привычных уроков за партами, ученики вооружились швабрами для ликвидации последствий потопа.