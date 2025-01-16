Школьники Башкирии уйдут в длительный отпуск

Затем школьников ждет самая короткая «четвертая» четверть, которая продлится меньше двух месяцев — до вторника, 27 мая. Затем в школах прозвучит Последний звонок, а выпускники 9-х и 11-х классов сдадут экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Также Mkset опубликовал расписание выпускных вечеров в Башкирии.