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Posted 16 января, 12:29

Published 16 января, 12:29

Modified 16 января, 12:40

Updated 16 января, 12:40

Весенние каникулы продлятся девять дней в Башкирии

Школьники Башкирии уйдут в длительный отпуск

16 января 2025, 12:29
Фото: 1MI.

Весенние каникулы продлятся девять дней в Башкирии

Расписание школьных каникул во втором полугодии 2025 года опубликовали в Минобразования Башкортостана в четверг, 16 января.

В школах Башкирии началась самая длинная и нелюбимая детьми «третья» четверть. Однако после последних уроков в пятницу, 28 марта, школьники отправятся на каникулы. Вернутся ученики за парту в понедельник, 6 апреля. Таким образом, весенние каникулы в Башкирии продлятся девять дней.

Затем школьников ждет самая короткая «четвертая» четверть, которая продлится меньше двух месяцев — до вторника, 27 мая. Затем в школах прозвучит Последний звонок, а выпускники 9-х и 11-х классов сдадут экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Также Mkset опубликовал расписание выпускных вечеров в Башкирии.

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Ранее Mkset рассказал об коммунальной аварии в одной из школ Башкирии: вместо привычных уроков за партами, ученики вооружились швабрами для ликвидации последствий потопа.

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