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Posted 16 января, 10:20

Published 16 января, 10:20

Modified 16 января, 10:57

Updated 16 января, 10:57

Пьяный таксист покалечил пешеходов в Уфе

Пьяный таксист покалечил пешеходов в Уфе

16 января 2025, 10:20
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Водитель такси спровоцировал аварию, в которой пострадали пешеходы, сообщили в Госавтоинспекции Уфы в четверг, 16 января.

Как сообщили инспекторы, в ночь на четверг, 16 января, подвыпивший 23-летний уфимец сел за руль такси марки «Киа Рио». Молодой человек, проезжав по Набережной, влетел в припаркованную «Ладу Гранту» — автомобиль отбросило на обочину, где он зацепил стоящую рядом «семерку» и двух пешеходов. После удара «Киа» отлетела в электроопору.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
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Пару 19-летних прохожих экстренно доставили в больницу, однако после оказание помощи парней отпустили домой. Тем временем на пьяного лихача из службы такси «Яндекс» составили протокол за нетрезвое вождение, а машину отправили на штраф-стоянку.

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Ранее Mkset рассказал о загадочной аварии в Башкирии: в результате неоправданного выезда на встречку погибло двое мужчин.

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