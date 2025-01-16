Пьяный таксист покалечил пешеходов в Уфе

Posted 16 января, 10:20
Published 16 января, 10:20
Modified 16 января, 10:57
Updated 16 января, 10:57
Как сообщили инспекторы, в ночь на четверг, 16 января, подвыпивший 23-летний уфимец сел за руль такси марки «Киа Рио». Молодой человек, проезжав по Набережной, влетел в припаркованную «Ладу Гранту» — автомобиль отбросило на обочину, где он зацепил стоящую рядом «семерку» и двух пешеходов. После удара «Киа» отлетела в электроопору.
Пару 19-летних прохожих экстренно доставили в больницу, однако после оказание помощи парней отпустили домой. Тем временем на пьяного лихача из службы такси «Яндекс» составили протокол за нетрезвое вождение, а машину отправили на штраф-стоянку.
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