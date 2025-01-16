Пьяный таксист покалечил пешеходов в Уфе

Как сообщили инспекторы, в ночь на четверг, 16 января, подвыпивший 23-летний уфимец сел за руль такси марки «Киа Рио». Молодой человек, проезжав по Набережной, влетел в припаркованную «Ладу Гранту» — автомобиль отбросило на обочину, где он зацепил стоящую рядом «семерку» и двух пешеходов. После удара «Киа» отлетела в электроопору.